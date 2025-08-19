심현섭♥정영림, 결혼 4개월 만에 안타까운 소식…"태명 심밤바, 기대 많이 했는데" ('사랑꾼')

(사진제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’)

지난 4월 결혼한 심현섭이 2세를 기대했지만, 임신은 아니었다.지난 18일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 심현섭이 임신테스트키를 구매하는 모습이 담겼다.이날 심현섭은 아내 정영림이 허리가 아프다는 근황을 전했다. 심현섭은 한 주민으로부터 임신하면 허리가 아플 수 있다는 말에 급히 약국으로 향했다.약사가 임신 초기 증상을 설명하자 심현섭은 "요즘에 좀 춥다더라. 역사적인 날이 될 수도 있겠다"며 임신테스트기를 구입했다.아파트 엘리베이터를 기다리며 심현섭은 "예전에 태명을 '심밤바'라고 이야기했다. 그게 현실로 다가올 수 있다"며 2세에게 영상편지도 보냈다.심현섭은 "밤바야. 네가 딸이든 아들이든 진짜 고맙다"며 "이게 더 아빠하고 엄마의 사랑의 끈을 단단하게 해줄 것이고, 아무튼 태어나기만 해라. 아빠가 최선을 다해서 늙은 아빠지만 열심히 키워볼게"라고 기대했다.심현섭은 집으로 들어가자마자 정영림에게 "왜 이야기를 안 햬냐"며 배를 만졌고, "허리 안 좋다 했더니 어떤 어머니가 임신했냐고 하더라. 어른들 말은 틀림없다"며 임신테스트기를 건넸다. 이에 정영림은 당황하면서도 테스트를 해봤지만, 결과는 한줄(비임신)이었다.이에 심현섭은 실망한 표정을 짓다가도 "기대를 많이 했지만 더 앞으로 케어를 잘 해야될 것 같다"고 말했다. 이를 본 김지민은 "그래도 저렇게 서운해하면 안 된다. 왜 미안하게 하냐"고 지적했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr