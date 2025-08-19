심현섭♥정영림, 결혼 4개월 만에 안타까운 소식…"태명 심밤바, 기대 많이 했는데" ('사랑꾼')

(사진제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’)
(사진제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’)
지난 4월 결혼한 심현섭이 2세를 기대했지만, 임신은 아니었다.

지난 18일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 심현섭이 임신테스트키를 구매하는 모습이 담겼다.

이날 심현섭은 아내 정영림이 허리가 아프다는 근황을 전했다. 심현섭은 한 주민으로부터 임신하면 허리가 아플 수 있다는 말에 급히 약국으로 향했다.

약사가 임신 초기 증상을 설명하자 심현섭은 "요즘에 좀 춥다더라. 역사적인 날이 될 수도 있겠다"며 임신테스트기를 구입했다.
아파트 엘리베이터를 기다리며 심현섭은 "예전에 태명을 '심밤바'라고 이야기했다. 그게 현실로 다가올 수 있다"며 2세에게 영상편지도 보냈다.

심현섭은 "밤바야. 네가 딸이든 아들이든 진짜 고맙다"며 "이게 더 아빠하고 엄마의 사랑의 끈을 단단하게 해줄 것이고, 아무튼 태어나기만 해라. 아빠가 최선을 다해서 늙은 아빠지만 열심히 키워볼게"라고 기대했다.

심현섭은 집으로 들어가자마자 정영림에게 "왜 이야기를 안 햬냐"며 배를 만졌고, "허리 안 좋다 했더니 어떤 어머니가 임신했냐고 하더라. 어른들 말은 틀림없다"며 임신테스트기를 건넸다. 이에 정영림은 당황하면서도 테스트를 해봤지만, 결과는 한줄(비임신)이었다.

이에 심현섭은 실망한 표정을 짓다가도 "기대를 많이 했지만 더 앞으로 케어를 잘 해야될 것 같다"고 말했다. 이를 본 김지민은 "그래도 저렇게 서운해하면 안 된다. 왜 미안하게 하냐"고 지적했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

