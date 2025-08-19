인교진, '다시 합방' ♥소이현 셋째 제안에 거절했다…"생각만 해"('동상이몽2')

'동상이몽2' 소이현이 셋째에 대한 욕심을 보이며 늦둥이를 제안했지만, 인교진은 거절했다.
18일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'은 400회 특집으로, 돌아온 '인소부부' 인교진·소이현의 일상이 공개됐다.
소이현은 "벌써 저희 나이가 40살 훌쩍 넘었다"며 "5년 전에는 아이들이 어렸는데, 이제 초등학생이다"라고 밝혔다. 첫째 딸 하은은 초4, 둘째 딸 소은은 초2가 됐다고. 아이들 성장으로 부부는 다시 둘만 침대를 쓰게 됐다고 한다. 소이현은 "다시 합방할 때는 불편하더라. 잠도 설치고 그랬는데, 부부라 그런지 좀 지나서는 사람 기척 없으면 잠을 못 자겠더라"고 말했다. 아이들 등교 후 인소부부는 식사를 하며 셋째에 대한 이야기를 나눴다. 소이현은 "요즘 초5 되면 사춘기가 온다고 하더라. 하은이도 곧 사춘기 오겠지. '내가 알아서 할게'라는 말을 많이 한다더라. 엄마 손을 떠나는 시기"라며 씁쓸해했다.
소이현은 "셋째 어떠냐. 잠깐 고민해 봤다. 늦둥이가 예쁘다고 한다"라고 의견을 냈다. 인교진은 "만약에 늦둥이 생겨서 낳으면 하은이 만할 때 내가 60살이다"라며 당혹스러워했다. 식욕마저 급격히 감퇴된 듯 식사를 머뭇거렸다. 소이현이 "(그런 경우가) 많다"고 하자 인교진은 "많지 많은데. 좀 힘들긴 하겠지"라며 거절의 의사를 표했다.
소이현은 "남자 선배들 보면 대부분 그렇다"고 재차 설득했다. 인교진은 "그냥 생각만 해라"며 "현재 아이들 자기랑 행복해서 지금 이걸 지키며 가는 것도 좋을 것 같다"고 말했다. 또한 "이제서야 애들도 두고 우리 시간도 즐기는데, 아이를 또 가지면 나보다 자기가 힘들 것 같다. 물론 그것도 행복이지만"이라고 이야기했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
