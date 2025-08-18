사진='유퀴즈' 유튜브

배우 김태희가 두 딸의 비주얼에 대해 이야기했다.18일 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브'에는 '할리우드 배우가 된 김태희가 처음으로 밝히는! 비와의 연애썰부터 '엄마 태희'의 이야기까지'라는 제목의 '유 퀴즈 온 더 블럭' 예고 영상이 게재됐다.이날 유재석은 "이분을 보면 신은 공평하지 않은 것 같다"며 김태희를 소개했다. 김태희는 "작년에 촬영한 미국 드라마가 곧 공개될 예정"이라며 근황을 전했다.아마존 프라임 비디오 시리즈 '버터플라이' 출연에 대해 김태희는 "드라마 작가님이 먼저 캐스팅 제안을 주셨다. 작가님의 어머니가 드라마 '청춘의 계단'을 보여주며 ‘이 배우는 서울대를 나온 훌륭한 배우’라고 소개했다고 하더라"고 캐스팅 비화를 전해 웃음을 자아냈다.가정 이야기도 빠지지 않았다. 김태희는 남편 비와의 사이에서 얻은 두 딸의 비주얼에 대해 "첫째는 위에는 저, 밑에는 남편을 닮았다. 둘째는 반대로 위에는 남편, 밑에는 저를 닮았다"며 '희비교차'라고 표현했다.아이들에게 자주 듣는 말을 묻자 김태희는 "계속 저를 부른다"고 답했다. 조세호는 "태어나보니 엄마가 너무 예쁘잖냐"면서 "친구들 놀러오라고 해서 '우리 엄마다' 자랑할 것 같다"며 너스레를 떨었다.비와의 연애스토리도 공개했다. '결혼을 결심하게 된 순간'을 묻자 김태희는 "남편과 서로 다른 기억을 가지고 있는 것 같다"면서 "저한테 부담스럽지 않은 작은 선물을 줬다. 마음이 힘들 때 열어봤는데 웃음이 터지더라. 그걸 보고 처음으로 문자를 했다"고 전했다.김태희는 "감정적으로 힘들 때 엄마한테 잘 못 한 것 같다"면서 눈물을 보여 궁금증을 증폭시켰다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr