사진=제이윈엔터테인먼트

사진=제이윈엔터테인먼트

사진=제이윈엔터테인먼트

지난 3월 데뷔한 보이그룹 인어미닛(IN A MINUTE)이 오는 25일 컴백을 확정했다.인어미닛(재준, 준태, 현엽)은 오는 25일 오후 6시 첫 번째 EP 'BGM : HOW WE RISE – PLAY(비지엠 : 하우 위 라이즈 – 플레이)'로 컴백을 확정하고 다채로운 컴백 콘텐츠를 공개하고 있다.지난 11일 오픈된 스케줄러에는 이번 앨범 릴리즈를 앞두고 컴백 열기를 북돋는 다양한 콘텐츠를 예고해 눈길을 끌었다. 12일부터 14일까지 개인 콘셉트 포토, 16일 그룹 콘셉트 포토, 18일 콘셉트 필름으로 한층 성숙해진 인어미닛의 비주얼과 앨범의 무드를 엿볼 수 있다.이어 19일 트랙리스트, 20일 하이라이트 메들리, 21일 뮤직비디오 티저, 22일 앨범 비하인드 영상으로 기대감을 배가한다. 그뿐만 아니라 지난 17일 OBS 공개 라디오 '이창명의 특송 – 경기바다 알리기' 출연에 이어 오는 23일 '2025 카스쿨 페스티벌' 무대, 24일 팬미팅 개최, 그리고 컴백 후 음악방송 활동으로 인어미닛을 기다린 팬들의 기대감을 마음껏 충족시켜줄 계획이다.앞서 베일을 벗은 개인, 그룹 콘셉트 포토에서 스트릿 감성을 기반으로 한 반항적이면서도 카리스마 넘치는 멤버들의 모습이 공개돼 궁금증을 한껏 고조시켰다. 인어미닛은 데뷔 첫 EP인 만큼 한 단계 업그레이드된 음악적 역량과 퀄리티 높은 퍼포먼스, 독보적인 색깔로 하반기 가요계를 접수할 전망이다.인어미닛은 TAN의 재준, 현엽, JT&MARCUS의 준태가 모여 만든 그룹으로, 지난 3월 첫 싱글 'Unboxing: 'What You Wanted'(언박싱: 왓 유 원티드)'로 정식 데뷔한 이후 매달 1곡씩 '월간미닛(Monthly MINUTE)'을 발매하는 등 폭넓은 음악 행보를 이어가고 있다.인어미닛은 공식 SNS를 통해 첫 번째 EP 'BGM : HOW WE RISE – PLAY' 컴백 콘텐츠를 순차 공개할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr