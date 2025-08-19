사진=스토리제이컴퍼니

사진=스토리제이컴퍼니

1987년생 배우 서인국이 '트웰브'를 통해 또 한 번 새로운 캐릭터에 도전한다. 그는 지난달 공개된 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에서 '썸 메이커'로 활약하며 진심 어린 조언과 재치 있는 입담으로 시청자들의 호평을 얻었다.오는 23일(토)에 첫 공개되는 '트웰브'는 동양의 12지신을 모티브로 한 작품으로 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물이다.서인국은 인간들을 수호하는 12지신 중 원숭이 천사 '원승'으로 분한다. '원승'은 차기 대장을 꿈꾸는 매사 열정적이고 적극적인 캐릭터. 그는 유쾌한 재간둥이로 팀 내 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해낼 예정이다. 또한 서인국은 '원승'의 날렵하고 민첩함을 보여주기 위해 파쿠르 액션을 배웠을 뿐만 아니라 '트웰브'의 공동 음악 감독으로 참여, 드라마를 위해 다방면으로 활약했다고.서인국은 매 작품 장르와 캐릭터를 불문하고 새로운 모습을 선보이기 위해 끊임없이 도전해왔다. 그는 힘겨운 현실을 살아가는 평범한 인물부터 인간이 아닌 신의 존재까지 완벽 소화하는가 하면 정의를 위해 싸우는 역할부터 극악무도한 순수 악까지 다양하게 표현하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다. 이에 서인국이 '트웰브'를 통해 보여줄 새로운 모습에 기대가 모인다.'트웰브'는 오는 23일 오후 9시 20분에 방송되며 방송 직후 디즈니+에서도 만나 볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr