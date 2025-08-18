사진제공=아르마다이엔티

그룹 원팩트(ONE PACT)가 한국 팬들과의 첫 단독 콘서트를 성공적으로 마무리하며 또 하나의 여정을 써 내려갔다.18일 소속사 아르마다이엔티에 따르면, ONE PACT(종우, 제이창, 성민, 태그, 예담)는 지난 16일 오후 서울 스카이아트홀에서 'ONE PACT HALL LIVE [ONE FACT : 合]'를 개최했다. 이번 공연은 지난 6월 유럽 6개국 투어와 7월 일본 콘서트를 끝낸 원팩트가 네 번째 미니앨범 'ONE FACT' 발매를 기념해 국내 팬들과 처음 만나는 자리로, 더욱 특별한 의미를 지녔다.첫 번째 미니앨범 'Moment' 수록곡 'G.O.A.T'로 포문을 연 공연은 '꺼져', 'DESERVED'까지 이어지며 원팩트 특유의 파워풀한 에너지를 쏟아냈다. 초반부터 폭발적인 퍼포먼스로 분위기를 끌어올린 원팩트는 이어 멤버들의 개성을 담은 솔로 무대를 통해 다채로운 스펙트럼을 선보였다. 성민의 감각적인 'Signal', 태그의 진솔하면서도 자유로운 느낌의 '내가 아니더라도', 예담의 귀여운 모멘 트를 담아낸 'Keyring', 제이창의 깊은 감성이 담긴 '180928~', 그리고 종우의 강렬함을 담아낸 'PASSOUT(Feat. TAG)'까지, 각 멤버의 매력이 무대를 가득 채웠다.이어 세 번째 미니 앨범 '[fallIn']' 수록곡 '다음 생'과 신보 'Lucky', 'Blind'를 연달아 선보이며, 공연장은 리드미컬한 리듬과 함께 서정적인 울림으로 물들었다. 이어진 유닛 무대와 커버 스테이지도 눈길을 끌었다. 종우, 제이창, 예담은 세븐틴의 '예쁘다'를 감미롭게 소화했고, 성민, 태그는 지코의 'SPOT'을 자신들만의 색으로 풀어냈다. 전 멤버가 함께한 '나비소녀' 무대는 팬들에게 잊지 못할 또 다른 감동을 선사했다.특히, 무대 전환마다 공개된 VCR 영상은 아이돌로서의 다짐, 음악에 대한 열정, 팬들에 대한 사랑을 담아내며 공연의 몰입도를 높였다. 원팩트의 진솔한 메시지는 현장을 찾은 팬들에게 큰 울림을 전했다.후반부에는 새 앨범 'ONE FACT'의 타이틀곡 'YES, NO, MAYBE'의 라이브 무대가 공개됐다. 이어 'WILD:'로 무대를 뜨겁게 달구며 피날레를 장식했다. 마지막으로 원팩트는 앙코르 요청에 따라 'At the last moment'와 '100!'을 선사하며 공연의 절정과 함께 팬들과의 '합(合)'을 완성했다.공연을 마친 원팩트는 "드디어 한국에서 첫 단독 콘서트를 열게 돼 벅차고 행복하다. 오늘 이 순간은 오래도록 기억될 것 같다. 함께해준 팬들에게 진심으로 감사드린다"고 전하며 감격스러운 마음을 드러냈다.이처럼 국내 첫 단독 콘서트를 성공적으로 마친 원팩트는 오는 9월부터 10월까지 북미 주요 도시에서 'THE NEW WAVE 2025 ONE PACT NORTH AMERICA TOUR'를 개최할 예정이다.원팩트는 지난 22일 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'를 발매하며 본격적인 컴백 활동에 나섰고, 다채로운 무대와 퍼포먼스로 팬들과의 소통을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr