강호동, 김동현, 유병재, 고경표, 백현, 여진구가 출연하는 티빙 '대탈출 : 더 스토리'가 4주 연속 주간 유료가입 기여자수 1위를 기록했다. 원년 멤버 신동, 김종민, 피오의 하차에도 프로그램의 인기를 지켰다. '대탈출 : 더 스토리'는 2회차만을 남겨둔 가운데, 마지막까지 예측 불가의 전개와 압도적인 몰입감으로 시청자들을 사로잡을 전망이다.지난 13일 공개된 7, 8화에서는 저주받은 광산을 무대로 한 멤버들의 탈출 여정이 그려졌다. 특히 탈출러들이 욕망에 지배당한 악마와 치열한 탈출 게임을 벌이며 숨 막히는 공포와 서스펜스를 선사했다.금척을 찾기 위한 네 번째 여정에 나선 탈출러들은 땅속 깊숙한 곳에 불시착했다. 온몸을 휘감는 음습한 기운과 벽에 새겨진 '저주받은 광산', '악마가 보고 있다' 등의 섬뜩한 글귀는 탈출러들의 등골을 오싹하게 만들었다.서로에게 의지해 한치 앞도 보이지 않는 어두컴컴한 탄광을 헤쳐 나가던 멤버들은 곧 상상을 초월하는 악마의 실체를 확인하며 경악을 금치 못했다. 두려움보다 더 한 분노를 느낀 이들은 악마를 피해다니기보다는 직접 맞서고 싶다며 격앙된 감정을 터트렸다. 특히 공포의 대상으로만 여겼던 기이한 울음소리의 비밀을 알게 된 탈출러들은 안타까운 마음을 드러냈다.이번 에피소드에서는 '김호들' 김동현의 활약이 빛을 발했다. 실마리를 찾지 못해 헤매는 와중에 가장 먼저 키를 발견하며 탈출 성공의 핵심 주역으로 떠오른 것. 김동현의 기지로 탈출에 가속도가 붙자 여진구는 "오늘 동현이 형 장난 아닌데요?"라며 감탄을 쏟아냈다. 이에 힘입어 탈출러들도 한층 무르익은 케미스트리를 발휘해 무사히 광산에서 빠져나왔다.이처럼 '대탈출 : 더 스토리' 7, 8화는 실제 광산을 연상케 하는 압도적 스케일과 탈출 여정을 함께 하며 절정으로 무르익은 멤버들의 팀워크로 짜릿한 카타르시스를 선사했다. 또한 저주받은 광산 속에 숨겨진 끔찍한 비밀들은 모두의 분노를 자극하며 과몰입을 불러일으켰다. 커뮤니티에서는 "너무 잔혹해서 화가 났다", "실화였다면 너무 슬플 것 같다", "멤버들이 너무 몰입을 잘해서 나도 진짜 한 편의 영화를 보는 기분이었다" 등의 반응이 쏟아졌다.지난 17일에는 멤버들이 '저주받은 광산'으로 향하기 전 출근길을 담은 버스 토크 미공개 영상이 공개됐다. 이는 팬들의 "버스 토크 영상도 보고 싶다"는 요청에 화답으로 선보인 특별 콘텐츠다.영상 속 멤버들은 광산 속에서 마주할 극한의 공포를 전혀 알지 못한 채 직전 에피소드였던 '사이비 교주' 사건의 후일담을 유쾌하게 풀어내고 있다. 특히 해당 에피소드에서 맹활약한 여진구를 향한 칭찬이 쏟아지며 화기애애한 분위기가 형성돼 멤버들 간의 끈끈한 유대감과 돈독한 우정을 엿볼 수 있었다.'대탈출 : 더 스토리'는 오는 20일 저녁 8시, 여정의 대단원을 장식할 마지막 탈출기를 공개한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr