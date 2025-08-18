사진제공=오디컴퍼니

가수 김성규가 뮤지컬 '데스노트'에 캐스팅됐다.김성규는 오는 10월 14일 개막하는 뮤지컬 '데스노트'에서 엘(L) 역을 맡아 관객들과 만난다.동명의 일본 만화를 각색한 뮤지컬 '데스노트'는 사신의 노트인 '데스노트'를 손에 넣은 후 사회의 악을 처단해 정의를 실현하려는 천재 고교생 '라이토'와 그를 추적하는 명탐정 '엘(L)'의 숨 막히는 두뇌 싸움을 그린 작품이다.김성규는 '데스노트'를 통해 지난해 11월 막을 내린 뮤지컬 '킹키부츠' 이후 약 11개월 만에 뮤지컬 배우로 복귀한다. 엘(L)과 높은 싱크로율로 가상 캐스팅 명단에 꾸준히 이름이 거론돼 온 만큼, 김성규의 출연 확정 소식에 팬들의 관심이 이어지고 있다.김성규는 다수의 작품을 통해 쌓아온 무대 경험과 연기 내공을 바탕으로 유니크한 엘(L)의 매력을 퍼스널 컬러처럼 자연스럽게 소화하는 것은 물론, 냉철하고 예리한 통찰력을 지녔지만 어린아이같이 무모한 면까지 입체감 있게 풀어내 관객들을 매료시킬 예정이다.앞서 김성규는 뮤지컬 '광화문연가', '엑스칼리버', '킹키부츠', '레드북', '디어 에반 핸슨' 등의 작품을 통해 뛰어난 실력과 캐릭터 소화력을 인정받았다. 특히 지난해 '킹키부츠' 10주년 공연에서는 3연속 '찰리' 캐스팅에 걸맞은 연기력과 뛰어난 가창력을 뽐냈다.김성규가 출연하는 뮤지컬 '데스노트'는 오는 10월 14일 프리뷰 공연을 시작으로 2026년 5월 10일까지 서울 디큐브 링크아트센터에서 공연되며, 티켓 예매와 관련된 자세한 사항은 추후 공지될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr