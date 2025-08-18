'AOA 찬미' 임도화, 결혼식에 의외의 인물 등장했다…결국 눈물('사랑꾼')

사진=텐아시아DB

사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼'에서 아이돌 AOA 출신 배우 임도화의 결혼식이 공개된다. 임도화는 뜻밖의 인물의 축가에 뭉클해한다.18일 방송될 '조선의 사랑꾼'에서는 걸그룹 AOA의 막내 찬미로 사랑받은 배우 임도화가 화려한 신부의 모습으로 예식장에 등장한다.친구들의 축하 속 감동의 결혼식이 진행된 가운데, 결혼식 사회자가 호명한 축가자의 정체에 VCR을 지켜보던 황보라는 깜짝 놀랐다. 곧이어 AOA의 히트곡 '심쿵해'가 울려 퍼졌고, 임도화도 선곡에 화들짝 놀라는 모습이 포착됐다. 의문의 인물이 준비한 축가 무대에 임도화는 눈물을 훔치며 함박웃음을 지었다. 과연 걸그룹 AOA의 찬미로 사랑받은, 배우 임도화를 울린 'AOA 헌정 공연'의 주인공은 누구일지 본 방송에서 공개된다.배우 임도화의 행복 가득한 결혼식을 담은 '조선의 사랑꾼'은 18일 오후 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr