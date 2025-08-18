전혜빈, 알고보니 이혼녀였다…남편 불륜에 고부 갈등, 개명 후 과거 세탁 ('에스콰이어')

사진제공=JTBC

전혜빈의 반전 과거가 드러났다.JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’(이하 ‘에스콰이어’)에서 허민정 역을 맡은 전혜빈이 반전을 더하며 극의 흥미를 견인했다.지난 17일 방송된 ‘에스콰이어’ 6회에서는 지난 방송에서 새로운 의뢰인으로 등장해 민정의 감정을 흔들었던 인물이 다름 아닌 전 남편의 상간녀였음이 밝혀졌다. 상간녀가 전 남편과의 이혼을 위해 율림을 찾았고, 이혼 소송을 담당할 변호사로 민정을 선택한 상황이었던 것. 특히 대화를 통해 민정이 외모도 이름도 바꾸며 과거의 흔적을 모두 지워냈다는 사실이 드러났다.회상을 통해 드러난 민정의 과거 역시 놀라움을 자아냈다. 과거의 민정은 시어머니의 구박과 남편의 부당한 이혼 요구에 눈물짓는 모습으로 지금과 전혀 다른 인물처럼 그려졌다. 딸 소현마저 민정에게 이혼을 요구하는 장면은 안타까움을 더했다.송무팀 회식 후 술에 취한 진우(이학주 분)를 집으로 데려오게 된 민정은, 우연히 자신의 과거 사진을 그에게 들키며 숨겨둔 이야기를 털어놨다. 민정은 새로운 의뢰인에 대한 얘기와 함께 자신의 과거를 얘기했고, 이에 진우는 “누나의 과거를 속속들이 얘기해달라”고 말하며 민정에 대한 관심을 내비쳤다. 이렇듯 민정을 바라보는 눈빛에 미묘한 감정이 묻어난 진우와 이를 칼같이 끊어내는 민정의 신선한 호흡이 그려지며 둘의 관계와 새로운 서사에 대한 가능성을 기대하게 만들었다.이진욱(윤석훈 역), 정채연(강효민 역)에 이어 새롭게 공개된 전혜빈의 과거는 단숨에 이목을 집중시켰다. 전혜빈은 과거와 현재를 오가는 입체적 연기로 강렬한 존재감을 남겼다. 눈빛과 표정, 목소리까지 완벽히 달리하며 두 시기의 민정을 전혀 다른 인물처럼 구현해내며 캐릭터에 설득력을 부여했다.‘에스콰이어’는 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr