배우 혜리가 첫 팬미팅 투어를 성황리에 마무리했다. 앞서 그는 지난달 댄서 우태와의 열애설에 휩싸였으며, 이에 대해 소속사 측은 "사생활이라 확인이 어렵다"는 공식 입장을 전했다.
혜리는 지난 6월 서울을 시작으로 오사카, 도쿄, 마카오, 타이베이, 호치민, 홍콩, 마닐라, 자카르타, 쿠알라룸푸르까지 총 10개 도시에서 '2025 HYERI FANMEETING TOUR <Welcome to HYERI's STUDIO>'를 성공적으로 개최하며 글로벌 대세다운 인기를 입증했다. 팬미팅 투어에서 혜리는 다양한 게임과 챌린지는 물론 그동안 출연했던 작품의 TMI 퀴즈와 팬들의 궁금증에 답하는 시간을 보냈다. 무엇보다 도시마다 현지 특성에 맞춘 게임과 챌린지로 구성을 변화하는 혜리의 디테일한 아이디어가 관객들의 폭발적인 반응을 불러일으켰다.
각국의 팬들 역시 진심 어린 이벤트로 화답했다. 팬들은 혜리를 향한 애정을 담은 이벤트 영상과 슬로건을 준비하는 것은 물론 노래 떼창 이벤트로 감동을 선사했다. 특히 타이베이에서는 3,000명이 참여한 카드 섹션 이벤트가 펼쳐졌고, 호치민에서는 팬들이 직접 제작한 응원봉을 흔들며 열렬한 응원을 보냈다. 이처럼 도시마다 색다른 추억이 쌓이며 팬미팅 현장은 매번 감동과 웃음으로 물들었다. 혜리는 "약 3개월 동안 많은 팬분들을 직접 만날 수 있어서 너무 행복하고 뜻깊은 시간이었습니다. 오랜 시간 동안 기다려준 팬분들의 마음을 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 함께 울고 웃으며 보냈던 소중한 날들은 평생 기억될 거예요. 좋은 추억을 선물해 주셔서 감사합니다. 또 만나요."라고 팬미팅 투어를 마친 소감을 전했다.
팬미팅 투어 '2025 HYERI FANMEETING TOUR <Welcome to HYERI's STUDIO>'를 마친 혜리는 오는 8월 23일(토) 광저우, 24일(일) 남경에서 열리는 단독 팬미팅 '인생여주'(人生女主)로 중국 팬들을 만날 예정이다.
