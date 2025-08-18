부친 묘에서 낯설 유골함 발견됐다…범인은 '혼외자' 주장 "재산은 원치 않아"('캄비')

사진제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 파묘된 묘에서 발견된 정체불명의 유골함을 둘러싼 충격 실화를 공개한다. 또한 배우 이원종이 게스트로 함께한다.오늘(18일) 밤 9시 30분에 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩' 코너에는 "누군가 아버지의 묘를 파헤쳐 모르는 유골함을 넣어놨다"라는 충격적인 제보가 들어온다.의뢰인은 고향 선산에 모셨던 아버지의 유골을 봉안시설로 이장하기 위해 파묘를 하던 중 믿기 힘든 광경을 목격했다고 했다. 즉시 경찰에 신고했지만 "근방에 CCTV가 없고, 범행 시점도 특정할 수가 없다"라는 답변만 돌아왔다. 더욱 놀라운 것은 유골함의 주인이 의뢰인 가족과 전혀 관련 없는 50대 후반 여성이라는 사실이었다. 탐정단은 전국의 봉안당을 수소문한 끝에, 6개월 전 유골함 주인의 아들이 해당 유골함을 회수해 갔다는 정보를 입수한다. 탐정단은 유골함에 적힌 사망일을 토대로 열흘 뒤 첫 기일에 그가 반드시 나타날 것이라 확신한다.그리고 마침내 모습을 드러낸 범인의 정체와 그가 털어놓은 파묘의 이유가 충격을 안긴다. 범인은 자신이 의뢰인 아버지의 혼외자라며 "죽어서라도 아버지 곁에 묻히고 싶다는 어머니의 마지막 소원을 들어주고 싶었다"라고 주장한다. 의뢰인이 의심을 거두지 않자 그는 "유전자 검사라도 할 의향이 있다"라며 진심을 전한다. 이어 "아들로 인정받으면 재산도 받을 수 있다고 들었지만 그렇게까지 하고 싶지 않다. 바라는 것은 오직 아버지와 어머니를 같이 묻어드리는 것뿐"이라고 호소한다.이날 방송에서는 배우 이원종이 게스트로 출연한다. 그는 "모든 재산이 아내 명의"라며 '아내 바라기' 면모를 고백한다. 또 "개런티가 들어오면 제 통장에 5~10분 정도 머물다가 바로 아내 통장으로 간다"라고 털어놓으며 '사랑꾼 테토남' 매력을 뽐낸다.충격전 반전의 파묘 사건과 이원종의 깜짝 고백은 18일 밤 9시 30분 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr