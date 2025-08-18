'40세 미혼' 윤현민, 백진희와 결별 2년 만에 ♥연애 선언…"母 재혼하는 게 꿈" ('미우새')

사진=텐아시아DB

배우 윤현민이 어머니 소개팅 주선에 나선 가운데, 엄마가 연애를 한다면 본인도 연애를 하겠다 선언했다.지난 17일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 윤시윤이 가정사를 최초 공개하는 모습이 담겼다.이날 ‘칼각 정리왕’ 윤시윤은 어머니와 몽골 여행을 떠났다. 긴 생머리에 동안 미모를 뽐내며 등장한 시윤 모친에 모벤져스는 “진짜 엄마냐? 극 중에서 만난 엄마 같다”라며 연신 감탄했다. 단촐한 어머니 짐과는 달리, 꼼꼼하게 짐을 챙긴 윤시윤에게 모친은 “방을 같이 쓰는 건 싫다. 잠잘 때만은 편하게 자고 싶다”라고 솔직한 속마음을 드러냈다. 이어 “너네 집에 다녀올 때마다 ‘저거 장가가기 힘들겠는데’ 생각한다”라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.윤시윤은 “남는 건 사진뿐이다”라며 엄마를 모델로 계속해 인증샷을 찍었고, 열정이 과다한 아들의 주문에 녹는 아이스크림을 먹지도 못하는 시윤 모친의 모습에 스튜디오에서는 “벌써 피곤하네”, “난 저러고 못 다닌다”라는 반응이 쏟아졌다. 윤시윤은 안주 봉지를 옆으로 뜯은 어머니에게 “이렇게 뜯지 말라니까”라며 질색하며 ‘정리왕’답게 예민하게 굴어 모벤져스의 야유를 받았다.윤시윤은 “너무 어릴 때부터 엄마는 일만 하지 않았냐”라며 홀로 자신을 키워야 했던 엄마의 이야기를 방송에서 처음으로 꺼냈다. 시윤 모친은 “그때 당시에는 내가 엄마니까 어른이라고 생각했는데 지금 생각해 보면 그때 나도 어렸던 것 같다”라고 대답했다. 시윤 모친은 “100일 조금 못되어서 할머니 집으로 보내서 언제부터 걸음마를 했는지도 내가 모른다. 미용실 할 때는 손님들 앞에서 엄마라고 부르지 말라 해서 방에 있다 손님이 가면 ‘엄마 엄마’ 실컷 부르며 뛰던 게 기억난다” 라고 회상하다가 결국 눈물을 흘려 모두를 뭉클하게 만들었다.윤시윤은 “내가 엄마 나이가 되어보니 20대 때 아무것도 경험해 보지 못한 엄마에게 새로운 세상이 있다는 걸 보여주고 싶었고, 여러 가지를 경험하게 해주고 싶었다”고 속마음을 밝혔다. MC 신동엽은 “저도 집이 어려워져 할아버지 댁에 맡겨졌던 적이 있는데데 일주일에 한 번 부모님을 보면 데려가 달라고 울었던 기억이 나서, 보면서 중간에 조금 힘들었다”며 “윤시윤이 정말 잘 커줬다”라고 공감했다.2023년 백진희와 7년 간의 공개 열애 마침표를 찍은 윤현민은 엄마의 소개팅 주선에 나섰다. 윤현민은 “나는 스무 살 때무터 엄마가 재혼하는 게 꿈이었다”며 38년간 혼자였던 어머니의 황혼 연애를 응원했다. 그러나 현민 모친은 “아들도 장가를 안 갔는데 내가 뭘”이라며 거절했고, 윤현민은 “엄마 연애하면 나도 연애하겠다”고 선언했다. 아들에게 메이크업까지 받고 플러팅 기술까지 전수받는 현민 모친의 모습에 진혁 모친까지 덩달아 부끄러워하자 신동엽은 “곧 새끼 칠 텐데 잘 보고 배우셔야 한다”라고 조언했다.소개팅 당일, “영화배우 아네트 베닝을 닮았다”라는 상대의 외모 칭찬에 수줍어하던 현민 모친은 이혼 후에도 자녀 양육을 위해 전 배우자와 교류했다는 공통점을 발견하고 아들에 관한 이야기를 하며 소개팅 상대와 빠르게 친해졌다. 소개팅 막판에 현민 모친은 아들이 알려준 ‘손수건’ 플러팅으로 상대에 대한 호감을 표시, 스튜디오를 열광하게 만들었다.방송 마지막에는 ‘NEW 미우새’로 돌아온 윤민수가 합류를 예고했다. 이혼 후에도 전 아내와 한 집에 지내는 사연에 모두의 관심이 쏠렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr