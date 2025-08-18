사진=황광희 SNS

가수 황광희가 지드래곤을 향한 깊은 애정을 드러냈다.황광희는 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "HBD"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 황광희가 지드래곤과 함께 교복을 착용한 채 카메라를 응시하고 있는 모습. 특히 황광희는 12시가 되자마자 지드래곤의 생일을 축하해 깊은 애정을 보여 눈길을 끌었다.한편 1988년생으로 지드래곤과 동갑내기인 황광희는 과거 MBC 예능 '무한도전'으로 지드래곤과 인연을 맺었다. 최근에는 지드래곤이 이끌어가는 예능 '굿데이'에 의리로 출연해 예능감을 뽐낸 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr