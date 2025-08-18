사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 의외의 면모를 보였다.장원영은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "bvlgari"라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에서 장원영은 자신의 가방과 인형 등을 뽐내고 있는 모습. 특히 장원영은 이탈리아 명품 브랜드 B사의 주얼리와 시계를 착용했다. 이때 제모하지 않은 팔을 드러내 눈길을 끌었다.한편 2004년생으로 올해 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만은행, 음료, 헤어 용품, 손·발톱 브랜드, 하이볼, 섬유유연제, 렌즈, 옷, 가방, 액세서리 등 약 20개가 넘는 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr