2017년 세무사와 결혼한 '돌싱글즈7' MC 이지혜가 '비밀도장 데이트'에서 부담스러운 플러팅을 난사한 돌싱남을 향해 "너무 급해 보인다"며 걱정한다.17일(일) 밤 10시 방송하는 MBN '돌싱글즈7' 5회에서는 여자들의 선택으로 진행되는 '비밀도장 데이트'에서 한 돌싱남이 눈치 없는 행동을 이어가 상대 돌싱녀는 물론 5 MC마저 기겁(?)하게 만드는 아찔한 현장이 공개된다.돌싱남은 데이트 초반부터 "너의 이런 점 때문에 호감이 갔다"며 돌싱녀를 '칭찬 감옥'에 가둔다. 또한 돌싱녀와 대화를 나누면서 계속 '이글아이' 모드를 켜고, 급기야 '밀착 스킨십'까지 감행한다. 자신감 넘치는 돌싱남의 플러팅에 돌싱녀는 점차 표정이 어두워지더니 나중에는 자체 거리두기를 하는 등 철벽 방어 태세를 보인다.데이트 시작 전 설렜던 두 남녀가 뒤로 갈수록 서먹해지자 '스튜디오 MC'들은 안타까움을 금치 못한다. 이혜영-유세윤-이지혜-은지원-이다은은 "너무 급해 보인다", "저런 행동과 상황 자체가 부담인 건데"라며 씁쓸해한다. 특히 이지혜는 "개인적으로 (저 돌싱남을) 되게 좋아했는데, 갈수록 마음이 식어버리네"라며 돌싱녀의 입장에 폭풍 공감하고, 이혜영 역시 "느낌이 안 좋아"라고 탄식한다.5MC의 우려처럼 이 돌싱남은 파국을 예감케 하는 '결정적 한 방'을 날린다. 결국 돌싱녀가 표정 관리에 실패하자, 이를 포착한 은지원은 "세상에 저런 표정은 처음 봐…"라며 '웃픈' 미소를 터뜨린다. 이지혜와 이다은도 "(돌싱남이) 완급 조절을 해야 했는데…"라고 아쉬워한다.대체 '비밀도장 데이트'에서 어떤 상황이 벌어진 것인지, 설렘으로 시작해 파국으로 치닫는 돌싱남녀의 데이트 전말은 17일(일) 밤 10시 '돌싱글즈7' 5회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr