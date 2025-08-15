사진=텐아시아DB

14일(목) 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 데뷔 30주년을 맞이한 김숙의 방송 인생을 돌아보고, 실거주 임장을 떠났다.이날 방송은 덕팀장 김숙의 데뷔 30주년 기념 특집 방송으로 격동의 30년 방송 인생과 고단했던 서울살이를 돌아봤다. 1995년 KBS 12기 공채 개그맨으로 데뷔해 올해로 30주년을 맞이한 김숙은 "부산을 떠나온 지 어언 30년이 지났다"고 밝히며, "등본에 나와 있는 집을 따라가며 실거주했던 집 위주로 임장을 진행하겠다"고 밝혀 시작부터 이목을 집중시켰다.이번 '김숙 격동의 30년 임장'은 '30년지기' 절친 배우 장혜진과 주우재가 함께 했다. 세 사람은 1975년생 김숙이 서울 와서 처음으로 집을 구한 영등포구 당산동으로 향했다. 30년 전 김숙이 살던 첫 집은 신축이 들어서 그 흔적을 찾아볼 수 없었지만, 인근에 있는 비슷한 구조의 반지하 매물을 임장했다. 당산동 반지하 매물은 입구에 각 세대의 세탁기가 나란히 놓여있었으며, 내부는 리모델링으로 깔끔한 인테리어를 선보였다.1999년 김숙의 인생 최대 암흑기를 보낸 당산동 전셋집을 찾았다. 지금은 사무실로 용도를 변경, 올 리모델링으로 전셋집의 형태를 찾아볼 수는 없었다. 김숙은 자신의 방이 있던 사무실 3층을 둘러보며, 게임과 니코틴 중독으로 보낸 암흑기 시절을 회상해 큰 웃음을 선사했다.'격동 30년 임장'의 세 번째 장소는 90년대 트렌드의 중심이었던 지하철 이대역 앞이었다. 상권이 활발했던 시절, 김숙이 잠시 방송을 접고 이대 앞에서 옷 가게를 하던 곳이었다. 이 자리에서 김숙은 "전공만 믿고 사업을 시작했지만, 낯가림이 너무 심해서 손님과 이야기를 나눌 수 없었다. 두 달 만에 가게를 접어야만 했다"고 고백해 안타까움을 샀다.세 사람은 비어있는 공실들을 안타까워하며, 이대 앞에서 여전히 장사하는 가게 주인들과 솔직한 이야기를 나누었다. 이어, 오래된 옷 가게를 찾은 김숙은 그 자리에서 절친 장혜진에게 옷을 선물해주어 눈길을 끌었다. 장혜진 역시 그 옷을 스튜디오에 입고 나와 코디들의 박수와 부러움을 샀다.'격동 30년 임장'의 네 번째 장소는 영등포구 신길동이었다. 김숙은 "1995년 다 포기하고 고향 부산으로 내려가려던 순간, 선배 박수림의 집에서 얹혀살았다"고 고백했다. 그는 "그 시절 박수림 선배에게 용돈과 생활비까지 얻어 썼다. 내 인생의 은인이다"라고 밝혔다.세 사람은 신길동에 위치한 옥탑방을 임장했다. 김숙은 "매물은 아니지만, 옥탑방의 인식을 180도 바꿔주는 곳이다"라고 소개했다. 가파른 계단을 오른 끝에 만난 옥탑방의 마당은 동남아 리조트를 방불케 할 정도로 낭만 인테리어로 꾸며져 있었으며, 63층 빌딩까지 막힘없이 감상할 수 있었다.내부 역시 유니크 하면서 조화로운 가구들이 자리 잡고 있었으며, 유럽 감성의 아기자기한 소품들로 채워져 모두를 놀라게 했다. 김숙과 장혜진은 '격동 30년 임장' 장소에 도착할 때마다 각자의 인생 그래프를 그리며, 인생의 최저점과 최고점을 공개해 눈길을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr