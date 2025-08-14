이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'A급 장영란'

방송인 장영란이 오랜 시간 모아온 명품백 컬렉션을 공개하며 놀라움을 자아냈다.13일 자신의 채널 'A급 장영란'에서 "장영란이 27년 동안 개고생하며 모은 명품백 최초공개"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 장영란은 "20살 때부터 일 열심히 해서 하나 하고 또 열심히 해서 하나 모으고 했던 게 벌써 47살이 됐는데, 27년간 모은 가방을 다 가져왔다. 전 재산을 털어서 모았던 가방을 공개하겠다"며 소중한 컬렉션을 소개했다.장영란은 샤넬 백을 보여주며 "시어머니가 며느리에게 새 아가 들어온다고 뭐해주고 싶으셨나보다. 남편한테 돈을 주셔서, 이 가방을 사줬다. 16년 전 300만원에서 400만 원 정도였다"고 말했고, 제작진은 현재 가격이 1800만 원이라고 전하자 장영란은 "이거 팔까?"라고 농담해 웃음을 자아냈다.이어 장영란은 "사고 나니 색깔이 애매해서 한 번도 들은 적은 없다. 16년 동안 2번 들었다. 당시 남편이랑 데이트한다고 핑크 색깔 옷을 입었다"며, "명품 살 때 주의점인데 옷을 노멀하게 평상시 본인 복장으로 가야 된다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr