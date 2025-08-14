방송인 장영란이 오랜 시간 모아온 명품백 컬렉션을 공개하며 놀라움을 자아냈다.
13일 자신의 채널 'A급 장영란'에서 "장영란이 27년 동안 개고생하며 모은 명품백 최초공개"라는 제목의 영상이 올라왔다.
공개된 영상에서 장영란은 "20살 때부터 일 열심히 해서 하나 하고 또 열심히 해서 하나 모으고 했던 게 벌써 47살이 됐는데, 27년간 모은 가방을 다 가져왔다. 전 재산을 털어서 모았던 가방을 공개하겠다"며 소중한 컬렉션을 소개했다. 장영란은 샤넬 백을 보여주며 "시어머니가 며느리에게 새 아가 들어온다고 뭐해주고 싶으셨나보다. 남편한테 돈을 주셔서, 이 가방을 사줬다. 16년 전 300만원에서 400만 원 정도였다"고 말했고, 제작진은 현재 가격이 1800만 원이라고 전하자 장영란은 "이거 팔까?"라고 농담해 웃음을 자아냈다.
이어 장영란은 "사고 나니 색깔이 애매해서 한 번도 들은 적은 없다. 16년 동안 2번 들었다. 당시 남편이랑 데이트한다고 핑크 색깔 옷을 입었다"며, "명품 살 때 주의점인데 옷을 노멀하게 평상시 본인 복장으로 가야 된다"고 말했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
