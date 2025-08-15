'금쪽같은 내 스타'를 연출한 최영훈 감독이 배우들의 캐스팅 비화를 밝혔다.
12일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 '금쪽같은 내 스타' 제작발표회에는 엄정화, 송승헌, 이엘, 오대환, 최영훈 감독이 참석했다. 작품은 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 대한민국 최고의 톱스타가 펼치는 '세월 순삭' 로맨틱 코미디로, 25년 세월을 건너뛴 경력 단절 톱스타 봉청자와 그를 돕는 독고다이 경찰 독고철의 이야기를 그린다. 최 감독은 "엄정화 배우가 캐스팅 1순위였다"며 "독고철 역은 원래 잘생긴 이미지가 아니었다. 그래서 투박하고 순박한 인물을 찾고 있었다. 대본을 돌리다 송승헌 배우에게 한번 말이라도 해볼까 했는데, 서브 캐릭터인 만큼 당연히 안 할 거라 생각했다. 그런데 송승헌 배우가 '너무 재밌다, 하고 싶다'고 연락을 줬다. 작가님도 무척 좋아하셨다. 덕분에 우리 드라마의 격이 한층 높아졌다"고 웃어 보였다.
이어 "연출하면서 송승헌 배우의 눈빛과 비주얼을 보니 왜 '얼굴이 개연성'이라는 말이 있는지 절실히 느꼈다. 표정 하나로 케미와 25년의 세월을 뛰어넘는 스토리를 표현하더라. 정말 감사한 캐스팅이었다"고 덧붙였다. 메인인 엄정화와 송승헌 외 이엘과 오대환의 캐스팅에 관해서도 이야기했다. 최 감독은 "기적 같은 캐스팅"이라고 표현했다. 그는 "대본을 전달하는 와중에 출연하겠다고 해 너무 좋았다. 원래도 재밌을 거라 생각했지만, 이분들이 하신다고 하니 정말 더 기대됐다"고 미소 지었다.
봉청자와 독고철을 쥐락펴락하는 '고희영' 역을 맡은 이엘은 "그간 자연스러운 모습만 보여드렸다면 이번엔 꾸밀 대로 꾸민 모습을 보여드릴 것"이라며 "외부에서 바라보는 배우를 연기하는 만큼 쉽진 않았지만 그게 더 재미있었다"고 말했다.
출연 계기에 관해 이엘은 "엄정화라는 천사를 만나기 위해 이 작품을 선택했다"며 팬심을 내비쳤다. 그는 "꾸꾸꾸(최대한 꾸민 모습)를 위해 작은 옷에 몸을 맞추기도 했다. 예쁜 옷은 그렇게 작더라"며 너스레를 떨었다.
'금쪽같은 내 스타'는 오는 18일 오후 10시 첫 방송 된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
12일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 '금쪽같은 내 스타' 제작발표회에는 엄정화, 송승헌, 이엘, 오대환, 최영훈 감독이 참석했다. 작품은 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 대한민국 최고의 톱스타가 펼치는 '세월 순삭' 로맨틱 코미디로, 25년 세월을 건너뛴 경력 단절 톱스타 봉청자와 그를 돕는 독고다이 경찰 독고철의 이야기를 그린다. 최 감독은 "엄정화 배우가 캐스팅 1순위였다"며 "독고철 역은 원래 잘생긴 이미지가 아니었다. 그래서 투박하고 순박한 인물을 찾고 있었다. 대본을 돌리다 송승헌 배우에게 한번 말이라도 해볼까 했는데, 서브 캐릭터인 만큼 당연히 안 할 거라 생각했다. 그런데 송승헌 배우가 '너무 재밌다, 하고 싶다'고 연락을 줬다. 작가님도 무척 좋아하셨다. 덕분에 우리 드라마의 격이 한층 높아졌다"고 웃어 보였다.
이어 "연출하면서 송승헌 배우의 눈빛과 비주얼을 보니 왜 '얼굴이 개연성'이라는 말이 있는지 절실히 느꼈다. 표정 하나로 케미와 25년의 세월을 뛰어넘는 스토리를 표현하더라. 정말 감사한 캐스팅이었다"고 덧붙였다. 메인인 엄정화와 송승헌 외 이엘과 오대환의 캐스팅에 관해서도 이야기했다. 최 감독은 "기적 같은 캐스팅"이라고 표현했다. 그는 "대본을 전달하는 와중에 출연하겠다고 해 너무 좋았다. 원래도 재밌을 거라 생각했지만, 이분들이 하신다고 하니 정말 더 기대됐다"고 미소 지었다.
봉청자와 독고철을 쥐락펴락하는 '고희영' 역을 맡은 이엘은 "그간 자연스러운 모습만 보여드렸다면 이번엔 꾸밀 대로 꾸민 모습을 보여드릴 것"이라며 "외부에서 바라보는 배우를 연기하는 만큼 쉽진 않았지만 그게 더 재미있었다"고 말했다.
출연 계기에 관해 이엘은 "엄정화라는 천사를 만나기 위해 이 작품을 선택했다"며 팬심을 내비쳤다. 그는 "꾸꾸꾸(최대한 꾸민 모습)를 위해 작은 옷에 몸을 맞추기도 했다. 예쁜 옷은 그렇게 작더라"며 너스레를 떨었다.
'금쪽같은 내 스타'는 오는 18일 오후 10시 첫 방송 된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT