방송인 박수홍과 아내 김다예 부부의 딸이 건강한 근황을 전했다.박수홍은 14일 자신의 인스타그램에 "재이 오늘 10개월 진입하다. 74cm 8.8kg💛"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 박수홍은 딸 재이 양을 데리도 나들이를 나온 모습. 특히 재이 양은 공주님 분위기의 옷을 착용해 보는 이들의 귀여움을 자아냈다.한편 박수홍-김다예 부부는 무려 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 난임 검사 및 시험관 시술 등 과정을 공개하다 결혼 3년 만에 임신에 성공, 지난해 10월 딸 박재이 양을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr