사진=배우 성유리 SNS

그룹 핑클 출신 배우 성유리가 안경을 쓰고 색다른 매력을 뽐냈다.성유리는 지난 13일 자신의 SNS에 근황 사진을 공개했다. 사진 속 성유리는 화이트 셔츠에 타이, 플레어 스커트를 매치해 스쿨걸룩을 완성했다. 블랙 뿔테 안경을 착용한 모습은 교복을 연상케 하며, 전성기 시절과 다름없는 동안 미모를 드러냈다.노화 없는 백옥 피부와 단정한 스타일링이 돋보였고, 안경을 착용해도 가려지지 않는 미모가 시선을 끌었다. 최근 홈쇼핑을 통해 복귀한 성유리는 핑클 시절을 떠올리게 하는 변함없는 아름다움을 자랑했다.성유리는 2017년 프로골퍼 출신 코치 안성현과 결혼해 2022년 쌍둥이 딸을 출산했다. 안성현은 특정 암호화폐 거래소 상장을 빌미로 수십억 원을 청탁받은 혐의로 지난해 12월 징역 4년 6개월을 선고받았다. 이후 지난달 11일 보석으로 풀려났으며, 재판부는 보증금 5000만 원 납부와 주거 제한, 피고인 및 증인 접촉 금지, 출국 시 법원 허가 등의 조건을 부과했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr