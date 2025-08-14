코미디언 양세찬이 전 여자친구를 언급했다.
14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '생일잔치는 핑계고'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 코미디언 지석진, 양세찬, 배우 이광수가 참석해 유재석과 대화를 나누는 모습이 담겼다.
지석진은 양세찬에게 "너도 여자친구 좀 만나야 하는데 허송세월 보내고 있다"고 말했다. 유재석은 "(양)세찬이는 스타들을 많이 만나고 있다. 아이돌 만난 건 다 진짜처럼 얘기하고 다니더라"고 거들었다. 양세찬은 "하하 형이 이상한 얘기를 해서 그렇다. 초아도, 권은비도 다 자기 아는 지인이라고 해서 미치겠다. 내가 아이돌 킬러가 됐다. 킬러는 아니다"라며 아이돌 스타를 만난 적은 있다고 인정했다.
유재석은 "(이)광수 같은 경우 내가 연애 코치로 활약해 다 만들어줬다. 지금 (이)선빈이라는 좋은 인연을 만나고 있고, 내가 다 만들어준 거다. 선빈 씨도 최근 개봉한 영화 '노이즈'가 잘됐다. 광수 영화도 좋은 기운을 받아서 잘됐으면 한다"고 말했다.
이광수는 오는 10월 개봉 예정인 영화 '러브 바리스타'를 언급했다. 지석진은 "홍보할 때 '지편한세상' 나와라"고 제안했다. 이광수는 "형이 저한테 '지편한세상' 나올 수 있냐고 연락해서 가능한 날짜를 보냈는데, 그 날짜가 지나도 연락이 없었다. 연락드렸더니 '네가 나오고 싶다고 나올 수 있는 곳이 아니다. 지금 꽉 찼다'고 하더라. 지금 또 나오라고 하면 어떻게 하라는 거냐"고 말했다.
지석진은 "콘텐츠 구상 중에 계획된 것이 많아 딜레이됐다. 제작진에게 물어보니 업로드 일정이 빽빽했다. 내가 착각한 거다. 시너지를 발휘할 때를 기다리고 있다"고 설명했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '생일잔치는 핑계고'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 코미디언 지석진, 양세찬, 배우 이광수가 참석해 유재석과 대화를 나누는 모습이 담겼다.
지석진은 양세찬에게 "너도 여자친구 좀 만나야 하는데 허송세월 보내고 있다"고 말했다. 유재석은 "(양)세찬이는 스타들을 많이 만나고 있다. 아이돌 만난 건 다 진짜처럼 얘기하고 다니더라"고 거들었다. 양세찬은 "하하 형이 이상한 얘기를 해서 그렇다. 초아도, 권은비도 다 자기 아는 지인이라고 해서 미치겠다. 내가 아이돌 킬러가 됐다. 킬러는 아니다"라며 아이돌 스타를 만난 적은 있다고 인정했다.
유재석은 "(이)광수 같은 경우 내가 연애 코치로 활약해 다 만들어줬다. 지금 (이)선빈이라는 좋은 인연을 만나고 있고, 내가 다 만들어준 거다. 선빈 씨도 최근 개봉한 영화 '노이즈'가 잘됐다. 광수 영화도 좋은 기운을 받아서 잘됐으면 한다"고 말했다.
이광수는 오는 10월 개봉 예정인 영화 '러브 바리스타'를 언급했다. 지석진은 "홍보할 때 '지편한세상' 나와라"고 제안했다. 이광수는 "형이 저한테 '지편한세상' 나올 수 있냐고 연락해서 가능한 날짜를 보냈는데, 그 날짜가 지나도 연락이 없었다. 연락드렸더니 '네가 나오고 싶다고 나올 수 있는 곳이 아니다. 지금 꽉 찼다'고 하더라. 지금 또 나오라고 하면 어떻게 하라는 거냐"고 말했다.
지석진은 "콘텐츠 구상 중에 계획된 것이 많아 딜레이됐다. 제작진에게 물어보니 업로드 일정이 빽빽했다. 내가 착각한 거다. 시너지를 발휘할 때를 기다리고 있다"고 설명했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT