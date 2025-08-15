서울대 로스쿨 수석이라더니…정채연, 로펌 차기 에이스 등극 ('에스콰이어')

사진제공=㈜비에이엔터테인먼트, SLL, 스튜디오S

정채연이 ‘에스콰이어’ 속 법무법인 율림의 송무팀을 한층 활기차게 만들고 있다.JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들(이하 에스콰이어)’에서 서울대 로스쿨 수석 출신 신입 변호사 강효민으로 분한 정채연이 정의감 넘치고 당찬 매력으로 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다.다른 신입들은 혀를 내두를 정도로 업무가 많은 송무팀에 자발적으로 합류한 강효민(정채연 분)은 쏟아지는 사건 속에서도 두각을 나타내며 동기들 사이에서 확실한 존재감을 드러냈다. 사소한 정황도 놓치지 않는 예리함과 의뢰인의 내면을 헤아리는 이해심으로 사건의 실마리를 잇따라 찾아내는 데 성공했다.법과 원칙에만 머무르지 않고 직감과 창의적인 발상으로 새로운 돌파구를 찾는 모습도 강렬한 인상을 남기고 있다. 도시가스 누출 사실을 누구보다 먼저 알아차리는 기지를 뽐내는가 하면 택배 기사 교통사고 사건에서는 예기치 못한 한 방으로 판도를 뒤집으며 송무팀의 박수를 받았다.여기에 상사 윤석훈(이진욱 분), 이진우(이학주 분), 허민정(전혜빈 분)은 물론 동기 지국현(김강민 분), 최호연(이주연 분), 오상철(표재겸 분)과도 훈훈한 인간미로 스스럼없이 어울리며 케미스트리를 뽐냈다.재판의 본질을 꿰뚫는 올곧은 심지 또한 강효민의 매력을 한층 빛나게 하고 있다. 의뢰인들의 상처를 법으로 치유해주고 싶은 따뜻한 마음이 사건을 끝까지 파고드는 집요함이 되어 통쾌한 승소로 이어졌다.‘에스콰이어’ 속 강효민은 신입답지 않은 행보로 송무팀의 든든한 구성원으로 자리매김했다. 남다른 촉과 진심 어린 공감, 의뢰인의 마음의 흉터를 어루만지겠다는 굳은 신념으로 똘똘 뭉친 강효민이 앞으로 얼마나 성장하게 될지 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr