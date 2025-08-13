사진=성시경 유튜브 캡처

가수 성시경이 이전과는 달라진 얼굴을 공개했다.지난 12일 성시경의 유튜브 채널에는 '성시경의 먹을텐데, 신사역 송셰프'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 성시경은 갸름해진 턱선을 자랑했다.그는 "어저께보다 좀 빠졌냐"라며 "삼겹살 먹고 밤에 운동하고, 어제도 아침·저녁 운동, 오늘도 공복 운동까지 했다. 살 쫙 빼고 다시 '꾸밀텐데'를 임팩트 있게 찍을 것"이라고 말했다. 성시경은 "뚱뚱하게 사는 것도 지겹다"라며 웃어 보였다.앞서 성시경은 유튜브를 통해 울쎄라 300샷, 써마지 600샷, 리쥬란 6cc 등 총 726만 원 상당의 시술을 받는 모습을 공개했다. 그는 "광고는 받지만, 이번엔 직접 비용을 지불했다. 예전에도 많이 해줘서 이번엔 돈을 내야 한다"고 말했다.해당 영상이 공개되자 누리꾼들 사이에서는 갑론을박이 이어졌다. 한 누리꾼은 "피부과 전문의가 아닌 일반 의원인데 금액이 과하다"고 주장했고, 다른 누리꾼은 "연예인이라면 충분히 받을 수 있는 시술 수준이다"라고 의견을 냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr