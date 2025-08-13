사진=고현정 SNS

배우 고현정이 에어컨 활용법에 대한 꿀팁을 전수했다.고현정은 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "에어컨 루틴"이라는 제목으로 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 고현정이 스탭들과 담소를 나누고 있는 모습. 이때 한 스태프가 고현정에게 "에어컨 어떻게 써요?"라고 물었다. 이에 고현정은 "계속 냉방으로 두지 않는다. 터보로 20분 세게 틀고 20도 이상 송풍으로 설정한 후 제습 모드로 바꾸는 식으로 쓴다"고 전했다.이어 고현정은 "낮은 온도로 오래 틀었으면 에어컨 안이 마르도록 송풍으로 2시간을 틀어준다"며 "이러면 나중에 에어컨을 다셔 켰을 때 쉰내가 안 난다. 송풍이 에어컨을 말려주는 것"이라고 꿀팁을 전수해 살림꾼 면모를 보였다.한편 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만 돌연 그해 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴해 많은 이들에게 충격을 줬었다. 이후 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2003년 합의 이혼했다.고현정은 오는 9월 5일 방영될 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만날 예정이다. 해당 작품은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr