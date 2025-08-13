클린뷰티 브랜드 ‘세로랩스’에서 출시한 신제품 선크림이 13일 오후 인기 유튜브 콘텐츠 ‘왓츠인 마이백’을 통해 소개될 예정이다. 이번 ‘왓츠인 마이백’에서는 걸그룹 티아라 멤버 지연이 ‘세로랩스 에어핏 선 에센스’ 제품에 대한 솔직한 사용 후기와 함께, 선크림 사용의 필요성과 제품 특징을 함께 전한다. ‘왓츠인 마이백’은 전대미문 스튜디오의 메인 콘텐츠로, 셀럽이 실제 사용 중인 제품에 대해 솔직한 정보를 전달하는 프로그램이다. 세로랩스 ‘에어핏 선 에센스’는 SPF 50, PA++++ 등급으로 자외선을 완벽 차단하는 것은 물론, 촉촉하면서도 쿨링감이 있는 에센스 제형의 유기자차 선크림이며, 눈 시림이나 따가움 걱정이 없는 순한 성분이 특징이다. ‘에어핏 선 에센스’와 함께 출시된 ‘프로텍티브 선스크린’ 역시 SPF 50, PA++++ 등급으로 피부에 튼튼한 방어막을 형성해 자외선을 튕겨내는 무기자차 선크림으로, 백탁 걱정없이 뽀송하게 밀착되는 크림 텍스처가 특징이다.
특히 세로랩스 신제품 선크림 2종은 지난 7월 초 프리오더(사전예약)부터 높은 예약률을 보였으며, 최근에도 정식 출시 기념 기획전 및 라이브 등을 통해 구매 고객들에게 다양한 혜택을 선보이고 있다. 세로랩스 브랜드 관계자는 “신제품 선크림 2종이 기대 이상으로 많은 판매가 이루어지고 있고, 제품 실사용 후기가 좋은 편이다”라며, “오는 13일 업로드되는 티아라 지연 님의 ‘왓츠인 마이백’ 콘텐츠가 더욱 많은 분께 신제품을 알릴 기회가 될 것이라 기대한다”라고 밝혔다.
한편, 세로랩스는 신라면세점에 단독 입점하여 최근 휴가, 여행 등을 위해 출국하는 고객들에게도 자사 제품을 선보이고 있다. 특히 여행 필수템으로 꼽히는 스킨케어 제품들을 판매하며 여행객들의 큰 호응을 얻고 있다. 세로랩스는 면세점 구매 고객들에게 할인 혜택과 추가 사은품을 증정하고 있으며, 신라면세점에서만 만나볼 수 있는 면세단독기획세트도 판매 중이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
