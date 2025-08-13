사진=이지혜 SNS

방송인이자 워킹맘인 이지혜가 자책했다.이지혜는 13일 자신의 인스타그램에 "아침에 둘째 아이 유치원에서 전화가 왔어요. '어머니 엘리가 드레스에 장화를 신고왔네요. 소풍을 가면 많이 걸을 텐데 아기가 발이 아플까봐..' 앗차 싶었다"며 말문을 열었다.이지혜는 "'아 선생님 제가 깜빡했어요. 몇 시 출발이죠? 제가 옷이랑 운동화 바로 가져다 드릴게요' 순식간에 많은 생각이 들었다. 워킹맘이지만 최선을 다해야지 실수 하지 말아야지 하는데 요즘 들어서 실수가 잦아지는 걸 느낀다"며 "현타오네"라고 심경을 전했다.이어 "아 눈물날뻔... 어젯밤에도 책 읽어 달라는 아이에게 '한 시간 넘게 읽었는데 왜 자꾸 힘들게 하냐'며 아이를 타박했다"며 "녹화 두 개 하고 와서 성대가 남아나질 않았다. 눈물난다"고 워킹맘의 육아 현실을 전해 보는 엄마들의 공감을 자아냈다.그러면서 이지혜는 "마음 다잡고 필라테스를 간다. 건강하게 뭐든 잘 해낼 수 있으니까!"라며 금세 털고 일어나는 성숙한 면모를 보였다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr