사진=텐아시아DB

사진제공=SBS '섬총각 영웅'

'섬총각 영웅' 임영웅이 찐친들과 티격태격 케미를 선보인다.오는 26일 밤 9시 첫 방송되는 SBS 신규 예능 '섬총각 영웅'이 티저를 공개했다.'섬총각 영웅'은 임영웅과 '찐친'들이 복잡한 일상을 벗어나 섬마을을 찾아 '무공해 섬총각'으로 변신해 자유로움을 만끽하는 무계획 힐링 예능. 총 4부작으로 구성, 화요일 밤 시청자들에게 꾸밈없는 청정 웃음과 감동을 선물한다.공개된 '섬총각 영웅' 티저에서는 임영웅과 궤도, '철가방 요리사' 임태훈 셰프와 이이경이 여느 또래 청년들처럼 대화를 주고받으며 식사하는 내추럴한 모습이 그대로 공개됐다. "한자리에 모여 밥 먹으니 좋다"라는 임태훈의 말에 임영웅은 "딱 진짜 우리가 이거 하려고 온 거잖나"라며 편안한 일상에 만족하는 모습을 보였다. "오늘 밤 과학 이야기 마음대로 하라"는 임태훈의 말에 '과학에 미친 자' 궤도는 "너 그런 말 함부로 하는 거 아니다"라며 눈을 반짝였다. 이에 임영웅은 임태훈에게 "오늘 빨리 주무시고 싶냐"라며 찐친이라 가능한 '디스'를 날렸다.공개된 또 다른 티저에서는 친구들의 요청에 임영웅이 즉흥 라이브를 선보인다. 핸드폰으로 튼 반주에 숟가락 마이크를 든 임영웅은 팬들이 사랑하는 '온기'를 나지막한 목소리로 불렀다. 화려한 무대를 벗어나 평상 위에서 편안한 차림으로 부른 임영웅의 노래는 제목처럼 잔잔하고 따뜻한 감동을 선사하며 여름밤을 한껏 감성으로 물들였다.'섬총각 영웅'에서는 임영웅의 두 번째 정규 앨범 'IM HERO 2'에 수록된 곡이 주제곡으로 처음 공개된다. 푸른 바다를 배경으로 촬영한 특별한 뮤직비디오를 공개, 시청자들에게 감동과 힐링을 선사할 예정이다.무공해 섬총각들의 순한 맛 힐링 여행, 임영웅과 '찐친'들의 청정 섬마을 라이프 '섬총각 영웅'은 오는 8월 26일 밤 9시 SBS에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr