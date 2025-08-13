'근친상간 루머' 강은비, 결국 입 열었다…♥변준필과 결혼 4달 만에 "근거 없는 소문" ('파자매파티')

사진=강은비 SNS

지난 4월 결혼한 배우 강은비가 근친상간 루머에 적극 해명한다.13일 오후 6시 유튜브 채널 ‘이게진짜최종’을 통해 공개되는 웹 예능 ‘파자매 파티’ 12화 ‘세기의 사랑’ 특집 편에 배우 최여진과 강은비가 게스트로 출연한다. 연애부터 결혼까지 전 과정이 대중의 남다른 주목을 받아온 두 사람은 MC 김똘똘과 함께한 이번 콘텐츠를 통해 로맨틱한 러브스토리부터 숱한 소문에 대한 진실까지 가감 없이 털어놓을 것으로 기대를 모은다.17년 열애 끝에 최근 결혼에 골인한 강은비의 진솔한 이야기가 공개된다. 서울예대 동문이자 ‘얼짱’ 출신 남편 변준필에 대한 아낌없는 애정을 드러낸 그는 “단 1분도 떨어져본 적이 없다”며 ‘사랑꾼’ 남편의 면모를 전했다. 결혼 후 가장 달라진 점에 대해 “우울증, 공황장애약 등을 먹고 있었는데 결혼을 마음먹고 난 이후 이런 증상이 사라졌다”며 안정된 환경이 준 긍정적 변화를 전했다.또 “현재 임신 준비 중”이라고 깜짝 고백한 그는 남편이 병원에서 ‘슈퍼 정자’라는 평가를 받았다는 에피소드를 공개해 유쾌함을 더했다. 이 밖에도 온라인을 달군 ‘하객 0명 결혼식’ 사진의 진위 여부부터 도를 넘은 ‘근친상간’ 루머에 대한 대응까지 근거 없는 소문까지 적극 해명한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr