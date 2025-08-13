임성훈, '세상에 이런일이' 종영 직전 안타까운 일 있었다…"母 별세"('유퀴즈')

사진제공=tvN

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 임성훈이 26년간 함께한 '순간포착 세상에 이런 일이'의 마지막 방송을 맞이했던 심정을 이야기한다.13일 저녁 8시 45분 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭'(연출 곽청아 홍진주, 작가 이언주) 306회에는 인천국제공항 야생동물통제대 남학수·남중수 대원과 시로 독립을 외쳤던 이육사 시인의 딸 이옥비, 그리고 데뷔 50주년을 맞이한 국민 MC 임성훈이 출연한다.올해로 데뷔 50주년을 맞이한 '영원한 국민 MC' 임성훈이 방송 인생 최초로 토크쇼에 등장한다. 임성훈이 등장하자 유재석은 "저를 데뷔시켜주신 분"이라고 밝혀, 두 사람 사이의 숨겨진 인연에 관심이 집중된다. 또한 연세대 응원단장 출신인 임성훈은 최근 온라인에서 화제가 된 연세대 축제 응원 영상의 비하인드 스토리를 밝히며 직접 현란한 시범까지 선보인다. 올해 76세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 탄탄한 체력을 자랑하는 그는 무에타이, 쿵푸, 태권도, 권투 등을 섭렵한 비하인드와 함께 연예계에서 회자되고 있는 '주먹왕' 소문의 진실도 공개한다.'방송국 인간 시계'로 불릴 만큼 성실함을 자랑해온 임성훈은 방송 입문 계기부터 자신이 진행을 맡았던 레전드 프로그램들의 숨은 이야기까지 모두 풀어낸다. 음악 예능의 상징이었던 '가요톱10' 비하인드, 동갑내기 절친 조용필과의 당구 대결 에피소드 등도 흥미를 더한다.임성훈은 유재석도 출연했던 '사랑의 스튜디오', 생방송으로 진행된 퀴즈쇼 등 인기 프로그램들의 제작 비하인드와 함께, 무려 26년을 함께한 '순간포착 세상에 이런 일이'에 얽힌 숨겨진 사연도 이야기한다. 녹화 전날 어머니의 별세 소식을 접하고도 방송을 마친 일화와 마지막 방송을 맞이한 순간의 비하인드도 전할 예정이다. 당시 마지막 인사를 하며 울컥한 모습을 보였던 임성훈은 "제일 두려워했던 게 다음 녹화였다. 얼마나 허전할까 싶었다"며 솔직한 심경을 털어놓기도 한다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr