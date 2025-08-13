SNS

사진 제공=채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’

‘신랑수업’ 장우혁이 ‘소개팅녀’ 오채이에게 적극적으로 다가간다.13일(오늘) 방송하는 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 ‘신랑수업’)’ 176회에서는 장우혁이 이다해의 소개로 소개팅을 한 배우 오채이와 정식으로 첫 데이트를 하며 서로에게 가까워지는 모습이 그려진다.이날 장우혁은 평소 좋아하는 ‘운동화 커스텀’을 함께 하는 데이트를 준비한다. 하지만 오채이는 장우혁이 ‘운동화 커스텀’에만 집중하자, “우리 너무 대화가 없는 거 아니냐?”고 묻는다. 장우혁은 “(내가 만드는 운동화가) 채이 님 거니까 집중을 안 할 수가 없다. 정말 예쁜 신발을 드리고 싶어서”라고 답한다. 그러자 오채이는 “운동화에 진심이구나”라며 중얼거리는데, 장우혁은 “채이 님에게 진심인 거다”라고 직접적인 플러팅을 날린다.전 세계에 딱 하나뿐인 커플 운동화를 완성한 장우혁은 직접 신발을 신겨주겠다며 무릎을 꿇고 오채이에게 미리 준비해온 양말까지 신겨준다. 달달한 분위기 속 장우혁은 “우리 커플 신발도 신었는데 산책이나 하자”고 제안한다. 그러던 중, 장우혁은 오채이의 신발 끈이 풀린 걸 발견하고는 다시 신발 끈을 묶어주는 다정한 면모를 드러낸다. 이를 지켜보던 교감 이다해는 “오랜만에 너무 보기 좋네, 진짜~”라며 주선자로서의 뿌듯함을 보인다.이후 장우혁은 오채이와 시원한 커피를 마시러 간다. 그런데 이날이 폭염 경보가 발령된 날이라, 장우혁의 하얀 셔츠가 흠뻑 젖어서 몸매가 드러나는 민망한 상황이 벌어진다. 이를 본 문세윤은 “저것도 플러팅인가?”라고 당황하는데 장우혁은 “저렇게 심할 줄은…”이라며 머쓱해한다. 게다가 장우혁은 무더위 속 40분이나 걸어야 하는 카페로 가서 MC들을 단체로 한숨짓게 한다. 그런데 문세윤은 장우혁이 들어선 카페를 보더니 “이거 형 건물 아니냐?”라고 해 모두를 놀라게 한다. 심진화는 “그럼 40분을 걸어서 ‘건물 플러팅’을 하려고?”라며 황당해한다.장우혁은 카페에서 직접 커피를 내려줘 오채이를 감동시킨다. 이후 두 사람은 장우혁표 커피를 마시면서 달달한 대화를 나누는데, 이때 장우혁은 “제 이상형은 ‘테토남’에 가깝다”는 오채이의 말에 “나 오늘 어땠냐? 온몸으로 내 테토를 보여준 거 같다”고 강력 어필한다. 두 사람의 첫 데이트 현장은 13일(오늘) 밤 9시 30분 방송하는 채널A ‘신랑수업’ 176회에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr