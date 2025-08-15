텐아시아 DB

MBC 퇴사 후 출연료가 150배 오른 김대호가 이번엔 트로트 오디션 MC로 나선다.초대형 트롯 오디션 프로그램 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)은 장민호, 김대호를 메인 MC로 낙점하고, 2026년 2월 편성을 확정 지었다.‘무명전설’ 티저 영상에서는 MC 발탁 후 김대호와 제작진의 미팅 현장이 그려져 관심이 집중됐다. 김대호는 처음으로 오디션 MC을 맡게 됐다고 전하며 나름의 자신감을 내비쳤다. 그는 전현무, 김성주, 신동엽 선배와 다른 자신만의 스타일로 진행을 하고 싶다며 소신을 밝혔다. 김대호는 “같이 울어도 보고 웃어도 봤으면 좋겠다”며 감성 충만한 MC 활약을 예고하기도 했다.과거 서바이벌 프로그램 ‘신입사원’ 유경험자인 김대호는 오디션 선배로서의 쓴소리도 아끼지 않았다. 앞서 김대호는 2011년 MBC 아나운서 경연 프로그램 ‘우리들의 일밤-신입사원’에서 최종 3인으로 선발되며 MBC 공채 30기 아나운서로 입사했다.그는 “1라운드부터 내 모든 걸 쏟아내지 않으면 그다음은 없다”라며 긴장감을 높였다. 이어 김대호는 정면을 노려보며 “인생 역전 안 할 거야? 언제까지 무명으로 있을 거냐”라며 다소 흥분한 말투로 지원을 독려했다.장민호는 무명 실력파 가수를 제대로 발굴하겠다는 각오다. 장민호는 과거 1997년 그룹 ‘유비스’의 멤버로 데뷔해 ‘트로트계의 신사’라 불리기까지 약 24년 간의 무명 생활을 거친 만큼, 그 누구보다 무명 가수들의 마음을 이해하고 있다. 장민호는 사전 미팅에서 “‘무명전설’ MC는 내게 맞는 자리다. 욕심난다”라고 의욕을 드러냈다.이어 “원석을 찾아 보석이 되는 과정을 함께하고 싶다. ‘무명전설’이 새로운 기회의 장이 되었으면 한다”라고 덧붙였다.오는 15일까지 참가자 모집을 진행 중인 MBN ‘무명전설’엔 이미 지원자가 대거 몰렸다는 후문이다. 이에 제작진은 뜨거운 관심에 힘입어 2차 모집을 오는 10월 10일까지 추가로 진행할 계획이다.한편, MBN ‘무명전설’은 내년 2월 말 첫 방송 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr