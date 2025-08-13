27기 영수, 뒤늦게 정숙에 고백 감행했지만…"미친 놈" 자책만 남았다('나는솔로')

사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO(나는 솔로)' 27기 영수가 '정친자'(정숙에 미친 남자) 면모를 드러낸다.13일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 영수가 정숙의 마음을 붙잡기 위해 절절하면서도 낭만적인 고백을 감행하는 현장이 펼쳐진다.그동안 '서울남' 영수는 '장거리'에 대한 부담 때문에 '포항녀' 정숙에 대한 관심과 호감을 애써 외면했던 상황. 그러나 '솔로나라 27번지'의 시간이 흘러갈수록 더욱 커져가는 정숙을 향한 마음을 깨닫게 돼, '지각 직진'에 나선다.4일 차 밤, 정숙을 불러낸 영수는 "원래 내가 널 첫인상 선택했잖아. 난 원래 첫인상이 안 변하는 사람이거든"이라고 마음을 표현한다. 이어 그는 "네가 걸어 들어오는 모습, 바람에 머리카락과 치맛자락이 흔들리는 모습이 너무 아름다워 보였다. 그때 반했던 것 같다"라고 로맨틱하게 말한다.또한 영수는 "너한테 뭔가를 하면(대시하면) 마음이 너무 쏠려서 다른 사람을 알아볼 기회가 없어질까 봐, 너랑 아예 대화할 기회를 안 만들었다"라고 애써 정숙을 피했던 속내까지 고백한다. 그러면서 그는 "어쩌다 너와 대화를 잠깐 했는데, 아니나 다를까 너무 좋았다"며 직진 의사를 밝힌다.늘 툭툭대던 영수의 180도 달라진 스윗한 면모에 정숙은 고마워하면서도 "지금은 좀 늦지 않았나 싶다. 둘만 있는 게 아니라 많은 사람들이 엮여 있으니까"라고 털어놓는다. 그러자 영수는 고개를 숙이며 한숨을 내쉬고, 뒤이어 제작진과의 속마음 인터뷰에서 그는 "저 미친 놈 아니냐. 처음부터 (정숙이에게) 잘하든가"라고 자책 모드에 빠진다. 제대로 '정친자'가 된 영수의 진심이 정숙을 흔들어 놓을 수 있을지에 궁금증이 쏠린다.영수의 '노빠꾸 낭만 고백'은 13일 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr