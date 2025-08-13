송선미, 껌 좀 씹던 과거사 밝혔다…"수습 위해 머리카락 자른 채 슈퍼모델 출전"('퍼라')

사진=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프' 영상 캡처

사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

'퍼펙트 라이프' 송선미가 과거 슈퍼모델 선발대회에 숏커트으로 출전했던 비하인드과 50대가 된 현재 저속 노화 비결을 밝혔다.13일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 슈퍼모델 출신 배우 송선미가 저속 노화의 비결을 공개했다.송선미는 환한 미소와 함께 변함없이 아름다운 모습으로 '퍼펙트 라이프'를 찾았다. 슈퍼모델 출신 MC 현영은 "선배님 정말 뵙고 싶었다. 언니가 1996년도, 제가 1997년도 슈퍼모델 선발대회에 출전해 직속 선배"라며 송선미를 반겼다.현영은 "(언니가) 숏커트 헤어스타일로 출전해 화제가 됐다"고도 언급했다. 이에 송선미는 "트렌드에 앞서가서 의도적으로 자른 건 아니었다. 집에서 껌을 씹다가 껌이 머리카락에 붙었다. 수습하려고 머리카락을 자르다 보니 점점 짧아졌다"며 뜻밖에 파격적인(?) 헤어스타일로 대회에 출전한 비하인드 스토리를 전해 웃음을 안겼다.송선미는 어느덧 50대에 접어든 사실을 전하며 건강 관리는 물론 '저속 노화'의 비결을 밝혔다. 오십견 극복을 위해 어깨 안정성을 강화하는 픽스텐 운동을 하고, '한강 러닝'도 하는 것. 현영이 더운 날 러닝을 하는 이유를 묻자, 송선미는 "얼마 전까지 연극을 했는데 체력이 너무 떨어져서 2주 동안 아무것도 하고 싶지 않았다. 그래서 체력을 키워야겠다는 생각이 들었다"고 털어놓았다.신체적인 건강뿐 아니라, 송선미는 "기상한 직후 혹은 자기 전에 독서를 하면 정신건강에 좋은 것 같아서 30분씩이라도 읽고 있다"며 독서를 생활하고 있는 근황도 전했다. 독서를 마친 송선미는 케일, 바나나, 견과류, 자두와 코코넛 워터를 넣고 믹서기에 갈아서 만드는 주스 레시피를 공개하며 "밀가루, 탄수화물 등을 먹으면 너무 졸리고 힘든데, 이걸 마시면 몸이 가볍다"며 저속 노화를 위한 아침 루틴을 이야기했다. 그러면서 저녁에는 "올리브오일과 천연 오일을 섞어서 직접 만든 오일을 바른다"며 나이트 케어 루틴도 공개해 자기관리에 철저한 모습으로 모두의 감탄을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr