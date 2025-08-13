사진=송혜교 SNS

사진=송혜교 SNS

사진=송혜교 SNS

사진=송혜교 SNS

배우 송혜교가 여성 듀오 다비치 멤버 강민경과의 돈독한 우정을 드러냈다.송혜교는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "민경아~ 너무 고마워~ 최고", "러븅"이라는 문구들과 함께 세 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에서 송혜교는 강민경으로부터 유럽식 카페차를 선물 받은 모습. 특히 강민경은 "팥빙스룰 얼려왔다"며 명란 소금빵과 함께 송혜교를 향해 "혜맑게 혜혜 웃지 마세요! 교장나요 내 심장이"라고 센스 있는 삼행시까지 지어 눈길을 끌었다.한편 강민경은 1990년생, 송혜교는 1981년생으로 8살 차이가 난다. 강민경은 지난해 7월에도 송혜교에게 와인잔과 와인 오프너를 선물하는가 하면 자신의 브이로그에 송혜교를 게시트로 섭외하는 등 깊은 우정을 드러낸 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr