다운증후군을 앓고 있는 작가 겸 배우 정은혜가 새 아버지를 위해 진술서를 작성했다.지난 12일 유튜브 채널 '니얼굴_은혜씨 Eun hye'에는 '고양이 입양부터, 진술서쓰기, 신혼 생활 소감까지 할 말이 너무 많은 신혼의 오후 생활'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상 속 정은혜의 아버지는 "진술서를 써야 진짜 친아빠가 된다. 조서방도 아직 내 사위가 아니다"고 말했고, 정은혜는 "나 혼자 생각하고 써야겠다"고 답하며 고개를 끄덕였다.정은혜의 동생은 "성씨가 바뀌면 기분이 어떠냐"고 물었다. 이에 정은혜는 "네가 서은백이라면 내가 서은혜로 바뀌는 게 훨씬 좋다. 진짜 내 친동생, 친아빠가 되는 거니까"라고 말했다. 동생이 "이제야 누나를 조금씩 알아가는 것 같다"고 하자, 정은혜는 "'동상이몽2'에서 네가 말하는 걸 보고 알았다"며 고마움을 전했다.이후 정은혜는 직접 진술서를 작성했다. 그는 "친아빠가 있었다. 엄마와 맞지 않아 재혼을 하셨다. 아빠와 헤어진 뒤 연락을 끊고 지냈다. 어느 날 저에게 찾아오지 않았다"로 시작해 "진짜 친아빠는 서동일이다. 남편도 있다. 행복하게 살고 있다"는 내용을 적었다. 이어 "친아빠의 이름을 오래 생각해 왔다. 서동일을 입양으로 받아 달라. 이렇게 행복하게 살고 싶다"고 덧붙였다.한편, 지난 11일 방송된 SBS '동상이몽 2-너는 내 운명'에서는 정은혜 가족의 사연이 공개됐다. 이날 서은혜는 "혼인신고를 다시 해서 성을 서로 바꾸면 어떠냐"고 제안하며, 키워준 아버지의 성을 따르고 싶다고 했다.어머니는 "은혜가 어릴 때 친권을 어른이 결정하는 건 옳지 않다고 생각했다. 나중에 바꿔도 좋으니 지켜보기로 했다"고 설명했다. 이어 "은혜는 늘 '진짜 아빠는 서동일'이라고 한다"고 전했고, 아버지는 "은혜 입에서 서은혜라는 말이 나오면 감동한다"고 말했다.정은혜보다 15살 어린 동생 서은백은 힘들었던 과거를 회상했다. 그는 "언제나 누나가 먼저였다. 참아왔는데 어느 날 갑자기 서러움이 터졌다. 왜 이런 가정환경에 태어났나 하는 생각이 들었고, 그날 처음으로 누나에게 못된 말을 했다"고 털어놨다. 그러면서 "그 시기를 직접 겪고 나서야 누나를 이해하게 됐다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr