/사진 = 션 인스타그램

공백기를 보내고 있는 그룹 뉴진스 다니엘이 배우 박보검, 가수 션과 함께 매일 러닝 중이다.션은 자신의 SNS에 "언노운크루 새벽 러닝. 보검이와 다니엘 그리고 이연진 코치와 함께. 눈 깜짝할 사이에 끝나버린 8.15km 함께 달리니 너무 즐겁다! 아시아 팬미팅 중에도 짬 날때마다 러닝하러 나오는 보검이. 러닝에 푹 빠쳐서 올 가을 첫 대회가 기대되는 다니엘. 이제 본격적으로 보강운동 레슨을 해주는 이연진 코치. 보기만 해도 즐겁다! 마무리로 맛있는 바닐라 라떼와 김밥. 다음에는 인터벌 훈련인거 알지"라고 적고 새벽 러닝 인증샷을 지난 11일 공개했다.사진에서 다니엘은 큰 고글 안경을 쓰고 브이를 그렸고, 박보검도 밝은 미소와 함께 브이를 내밀었다. 활동 중단 중인 다니엘은 매일 러닝하는 근황이 전해지고 있다.앞서 지난 5월 17일 서울고등법원 민사25-2부(황병하 정종관 이균용 부장판사)는 뉴진스 멤버 5인이 제기한 '독자 활동 금지 가처분' 이의신청 항고를 기각했다. 지난 4월 서울중앙지법 민사합의50부(김상훈 수석부장판사)는 어도어가 신청한 '기획사 지위보전 및 광고계약 체결 금지' 가처분 신청을 인용한 결정을 유지하며 멤버들의 이의신청을 받아들이지 않은 바 있다.이번 결정으로 인해 뉴진스 멤버들은 어도어의 동의 없이 단독으로 연예 활동이나 광고 계약 등을 진행할 수 없게 됐다. 사실상 모든 연예 활동이 금지된 것이다.법원은 지난 4월 29일 어도어가 뉴진스를 상대로 제기한 간접강제 신청도 받아들여 뉴진스가 어도어의 사전 승인 없이 독자 활동을 할 경우 각 멤버별로 위반행위 1회당 10억원을 어도어에 지급하라고 결정했다.한편, 법원은 판결을 앞두고 어도어와 뉴진스에게 합의할 수 있는 시간을 줬다. 오는 14일 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr