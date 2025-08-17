사진제공=ENA '내 아이의 사생활'

씨름선수 박정우의 4세 딸 도아가 내 아이의 사생활'에서 감자 장사에 도전한다. 비싼 가격에 손님들의 반응이 다소 냉소적이던 가운데, 수상한 차림의 할아버지가 등장해 궁금증을 안긴다.17일 방송되는 ENA 일요예능 '내 아이의 사생활'(이하 '내생활') 34회에서는 직접 캔 감자를 판매하러 시장에 간 도아와 남사친 승유의 하루가 그려진다.지난 방송에서 도아는 승유의 할머니가 계신 전라남도 무안을 찾았다. '경상도아'의 좌충우돌 전라도 적응기는 방송 직후 화제를 모았다. 특히 인생 처음으로 맛본 전라도식 설탕 콩국수에 푹 빠진 도아의 장면이 랜선 이모-삼촌들의 눈길을 사로잡으며 '최고의 1분'을 장식했다.이런 가운데 선공개 영상에는 지난 방송에서 도아와 승유가 직접 수확한 감자와 수박을 양손에 들고 시장으로 향하는 모습이 담겼다. 장사를 앞둔 도아는 "우리 다 안 팔면 집에 오지 말자"라며 남다른 각오를 드러내 웃음을 자아낸다.시장에 도착한 도아는 똘망똘망한 눈빛으로 본격적인 판매에 돌입한다. "감자와 수박 사세요", "골라 골라"를 외치며 적극적으로 홍보한 덕분에 첫 손님도 금세 찾아온다. 도아는 직접 예쁜 감자를 들어 보이며 어필하지만, 무려 1개 2000원이라는 가격에 손님은 "너무 비싸다"라며 발걸음을 돌린다. 무안의 감자 시세가 한 바구니에 약 1만원임에도, 도아는 야무지게 네고를 거절한다.하지만 비싼 가격 탓인지 손님들은 계속 지나가기만 하고, 시무룩해진 도아와 승유는 "왜 안 사요?"라며 속상한 마음을 내비친다. 이내 도아는 "밥이나 먹자"며 승유 할머니가 챙겨주신 찐 감자를 설탕에 콕콕 찍어 먹으며 속상한 마음을 털어낸다.그때 머리부터 발끝까지 수상한 차림의 할아버지가 등장한다. 도아는 감자를 전부 500원에 달라는 황당한 요구를 하는 손님을 유심히 바라보며 "아빠 아니야?"라고 묻는다. 당황한 손님은 말을 얼버무리고 만다. 과연 이 수상한 손님의 정체는 누구일까. 도아는 감자 판매를 무사히 마칠 수 있을까.시장 상인 도아의 감자 판매 도전기는 17일 저녁 7시 50분 방송되는 '내 아이의 사생활'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr