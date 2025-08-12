/사진 = 메가메타

버추얼 신인 걸그룹이 온다.아티스트 프로듀싱 및 엔터테인먼트 전문기업 메가메타에서 선보이는 4인조 버추얼 걸그룹 아이시아(IXIA, 청아 해랑 루화 지야)가 전격 데뷔를 앞두고 있다.아이시아는 지난 11일 공식 SNS를 통해 그룹의 로고 모션과 함께 '2025. 08 coming soon'이라는 문구를 게시하며 데뷔가 임박했음을 예고했다.공개된 로고 모션은 네 가지의 색깔들이 각기 다른 형태로 모여 'IXIA'라는 이름을 만들어내고 있다. 아이시아는 ‘사랑을 수호하는 특별한 능력을 지닌 네 명의 소녀들’이라는 세계관을 바탕으로 음악에 사랑과 희망의 메시지를 전하는 아티스트가 되고자하는 포부를 갖고 팬들을 찾아갈 예정이다.아이시아와 관련 소속사 측은 "멤버 전원이 음악 전공자들로 구성됐으며 프로듀싱, 작사, 작곡은 물론 뛰어난 보컬과 댄스 실력을 갖춘 버추얼 아이돌 그룹이다. 또한 출중한 외국어 실력까지 능통해 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 버추얼 걸그룹으로 성장할 수 있는 역량을 갖추고 있는 등 기대감이 높아지고 있다"고 전했다.차은우, 서강준, 하정우 등 수많은 아이돌과 배우를 제작한 프로듀서 겸 제작자인 전 판타지오 창업자 나병준 대표가 제작한 첫 번째 버추얼 아티스트IP(지적재산) 프로젝트인 아이시아는 오는 8월 가요계에 첫 발을 내딛는다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr