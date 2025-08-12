김민경, 하차 요구 쏟아졌다…"표정 관리 못해, 나 때문에 '맛녀석' 피해" ('4인용식탁')

개그우먼 김민경./사진=텐아시아DB

개그우먼 김민경이 ‘맛있는 녀석들’ 자진 하차를 결심한 이유를 밝혔다.지난 11일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용식탁’은 김민경 편으로, 유민상, 신기루이 손님으로 초대됐다.2015년부터 2023년까지 ‘맛있는 녀석들’(이하 ‘맛녀석’)에 출연해 ‘민경 장군’으로 큰 사랑을 받았던 김민경. 그는 처음 ‘맛녀석’ 섭외가 들어왔을 때를 회상하며 “그때는 ‘개그콘서트’ 밖에 스케줄이 없었다. 하고 싶긴 한데 유민상, 김준현, 문세윤 사이에서 할 수 있을까 싶었다.그래도 편하고 좋은 사람들이니까 해보자는 생각으로 시작했다”고 말했다.그러나 초반 악플로 고생도 많았다. 김민경은 “‘맛있는 녀석들’ 전까지는 좋아하는 걸 많이 먹었지, 이것저것 잘 먹는 스타일이 아니었다. 내가 못 먹는 것도 방송이니 먹어야 했다. 곱창, 닭발, 선지, 내장탕을 아예 안 먹었다. 추어탕도 어렸을 때 어머니가 운영하면서 너무 냄새를 많이 맡아서 질려 있었다. 그래서 음식 먹을 때 표정 관리를 못했다”고 밝혔다.이어 “시청자들이 음식 프로그램을 저렇게 먹으면 자격이 있냐고, 하차를 원하는 댓글이 많았다. 내가 잘못한 건 맞는데 괜히 피해를 주는 것 같아서 PD, 작가를 만나 하차하겠다고 했다. 인기가 올라가는데 저 때문에 피해주는 건 싫다고”라며 자친 하차를 결심한 적도 있다고 털어놨다.그러나 김준현의 말에 마음을 다시 다잡았다는 김민경. 그는 “널 싫어하는 사람도 있지만 좋아하는 사람도 있다고. 왜 널 미워하는 사람들만 보고 그 사람들 말만 듣냐고 하더라”며 “그 말을 듣고 날 응원하고 좋아한 사람들은 뭐가 되지 싶었다. 더 열심히 했다. 어떻게 해야 더 맛있게 깔끔하게 먹지 고민 했더니 장군이 되어가더라. 여자인 날 못 놓았었는데, 나를 내려놓고 방송하는 계기가 됐다. 어머니 추어탕도 지금은 먹는다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr