아이덴티티/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아이덴티티 김도훈/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아이덴티티 김희주/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아이덴티티 남지운/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아이덴티티 최태인/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아이덴티티 이환희/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아이덴티티 이재영/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아이덴티티 김주호/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아이덴티티/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 아이덴티티(idntt)의 유닛 유네버멧(unevermet)이 24인 대형 보이그룹의 첫걸음을 내디뎠다. 일곱 멤버들은 첫 번째 유닛으로 전체 멤버들 가운데 처음으로 대중을 만나게 됐다.유네버멧(김도훈·김희주·최태인·이재영·김주호·남지운·이환희)은 11일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 첫 앨범 '유네버멧' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.아이덴티티는 24인조 걸그룹 트리플에스를 배출한 모드하우스의 첫 보이그룹이다. '누나 그룹' 트리플에스와 동일하게 24인조로 구성된다. 최태인은 "24명의 멤버가 세 개의 유닛으로 나뉘어 순차적으로 공개된다. 저희가 첫 번째로 앨범을 발매하게 됐다"고 소개했다.24인 대형 그룹의 첫 유닛인 만큼 부담감도 있었다. 최태인은 "첫 유닛이라 사실 부담감이 있었다. 두 번째, 세 번째로 나올 유닛 멤버들이 앞길을 잘 닦아달라고 부탁하기도 했다"고 털어놨다. 첫 유닛 멤버로 구성된 이유에 대해서는 "실력적으로 뛰어나고, 각자의 매력이 다르다. 개개인이 맡아서 할 수 있는 부분이 많다고 생각해서 이렇게 구성되지 않았나 싶다"고 자신감을 드러냈다.자칫 어렵게 느껴질 수도 있는 아이덴티티만의 세계관. 남지운은 "유닛 활동이 끝나면 그래비티를 통해 계속 멤버들이 조합될 예정이다. 유닛마다 계속 다른 멤버들이 들어오고 저희도 다른 유닛으로 새롭게 조합될 수 있다. 다양한 컨셉이나 장르를 소화할 수 있다는 게 장점"이라며 세계관에 자부심을 보였다.대다수의 연습생이 고된 시간 끝에 데뷔하지만, 아이덴티티에는 유독 힘든 시기를 버틴 멤버들이 있었다. 8년의 연습생 기간을 거친 김도훈은 이날 가요계에 첫걸음을 내디뎠다. 김도훈은 "오랜 기간 여러 회사를 거치면서 많이 노력했다. 결국 아이덴티티라는 그룹에서 데뷔할 수 있다는 게 영광스럽다. 아이덴티티로 데뷔할 운명이라 지금까지 실력을 갈고닦아온 것 아닌가 싶다. 이 자리가 믿기지 않는다. 실감이 안 나고 기쁘다"며 벅찬 마음을 내비쳤다.남지운은 JTBC 오디션 프로그램 '프로젝트7'에서 최종까지 진출했으나 9위로 아쉽게 탈락했다. 그는 "탈락하고 '뭘 해야 하나' 고민하던 때 모드하우스에서 연락이 왔다. 마지막 기회라고 생각하고 왔다. 활동하게 돼서 기쁘고, 마지막 기회를 잡은 걸 후회하지 않는다. 서바이벌 때도 형이나 친구들이 많이 도와줘서 좋았지만, 계속 경쟁하는 것보단 한 팀으로 활동하니 마음이 편하고 좋다"고 말했다.사생활 논란으로 데뷔가 보류된 황보민결은 이날 행사에 참석하지 않았다. 쇼케이스 진행을 맡은 MC는 "황보민결과 관련된 사안에 대해서는 아직 진위가 확인되지 않은 상황"이라며 말을 아꼈다.팀의 롤모델로는 세븐틴을 언급했다. 김도훈은 "세븐틴 선배님이 다인원인데도 각각 멤버 한 분 한 분의 매력이 다양하고 각자의 스타일이 있다. 무대에서는 한 팀으로서 조화롭게 무대를 꽉 채워서 멋있다. 우리도 다인원 그룹이니까 그런 모습을 본받고자 한다. 각각의 아이덴티티를 살려 무대를 멋있게 꾸며내고 싶다"고 밝혔다.'유네버멧'에는 다채로운 7개의 트랙이 담긴다. 앨범은 '트리플 타이틀 트랙'으로 구성된다. '슈퍼 타이틀 트랙' 후보는 '유 네버 멧'(You Never Met), '던져(Storm)', '보이튜드'(BOYtude)이며, 팬들이 투표하는 그래비티(Gravity)를 통해 아이덴티티의 첫 정체성이 결정된다.아이덴티티 유네버멧의 첫 앨범 '유네버멧'은 이날 오후 6시 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr