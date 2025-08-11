아이덴티티 김도훈/ 사진=조준원 기자 wizard333@

긴 연습생 기간을 보낸 김도훈이 그룹 아이덴티티(idntt)의 첫 유닛 유네버멧(unevermet) 멤버로 데뷔했다.유네버멧(김도훈·김희주·최태인·이재영·김주호·남지운·이환희)은 11일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 첫 앨범 '유네버멧' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.8년의 연습생 기간을 거친 김도훈은 이날 가요계에 첫걸음을 내디뎠다. 김도훈은 "오랜 기간 여러 회사를 거치면서 많이 노력했다. 결국 아이덴티티라는 그룹에서 데뷔할 수 있다는 게 영광스럽다"고 말했다.그는 "아이덴티티로 데뷔할 운명이라 지금까지 실력을 갈고닦아온 것 아닌가 싶다. 이 자리가 믿기지 않는다. 실감이 안 나고 기쁘다"며 벅찬 마음을 내비쳤다.'유네버멧'에는 다채로운 7개의 트랙이 담긴다. 앨범은 '트리플 타이틀 트랙'으로 구성된다. '슈퍼 타이틀 트랙' 후보는 '유 네버 멧'(You Never Met), '던져(Storm)', '보이튜드'(BOYtude)이며, 팬들이 투표하는 그래비티(Gravity)를 통해 아이덴티티의 첫 정체성이 결정된다.아이덴티티 유네버멧의 첫 앨범 '유네버멧'은 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr