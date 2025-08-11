사진=텐아시아dB

에마 마이어스가 '웬즈데이2' 파트2에서도 또 새로운 변화가 있다고 귀띔했다.11일 서울 종로구 새문안로 포시즌스 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '웬즈데이2'의 기자간담회가 열렸다. 팀 버튼 감독과 배우 제나 오르테가, 에마 마이어스가 참석했다.'웬즈데이2'는 새 학기를 맞아 네버모어 아카데미에 돌아온 웬즈데이 아담스가 자신을 둘러싼 더 오싹하고 기이해진 미스터리를 마주한 가운데, 그 뒤에 숨겨진 진실을 찾아가는 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈. 2022년 공개된 시즌1은 전 세계적 인기를 끌었다. 이번 시즌은 웬즈데이가 납치되는 것으로 시작한다.에마 마이어스는 늑대인간 이니드 싱클레어 역을 맡았다. 그는 "마지막으로 왔던 게 2년 전쯤인데, 다시 오게 돼서 기쁘다"라고 내한 소감을 밝혔다.이니드 싱클레어는 늑대인간이지만 제대로 각성은 하지 못해서 고작 손톱만 길게 세울 수 있는 정도. 하지만 이번 시즌에서는 업그레이드된 모습으로 돌아온다. 에마 마이어스는 "이니드가 자신감을 갖고 돌아와서 늑대인간 무리와 어울리기 시작한다. 재밌는 나날을 보내고 있다"고 귀띔했다.에마 마이어스는 이번 시즌 캐릭터에 대해 "시즌1에서 많은 일이 일어났다고 생각한다. 아무래도 늑대인간으로 각성한 게 이니드에게 큰 변화다. 그 이후의 이야기라서 여파가 있다. 모든 캐릭터가 시즌2에서 성장하는 건 자연스러운 과정인 것 같다"라고 말했다. 이어 "시즌2 파트2에도 많은 변화가 일어난다. 이 정도만 말씀드리겠다"라고 예고했다.'웬즈데이2'는 이달 8일 파트1이 공개됐으며, 다음달 3일 파트2가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr