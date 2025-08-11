사진=텐아시아DB

제나 오르테가가 '웬즈데이2'에 프로듀서로도 참여해 특별한 마음을 전했다.11일 서울 종로구 새문안로 포시즌스 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '웬즈데이2'의 기자간담회가 열렸다. 팀 버튼 감독과 배우 제나 오르테가, 에마 마이어스가 참석했다.'웬즈데이2'는 새 학기를 맞아 네버모어 아카데미에 돌아온 웬즈데이 아담스가 자신을 둘러싼 더 오싹하고 기이해진 미스터리를 마주한 가운데, 그 뒤에 숨겨진 진실을 찾아가는 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈. 2022년 공개된 시즌1은 전 세계적 인기를 끌었다. 이번 시즌은 웬즈데이가 납치되는 것으로 시작한다.제나 오르테가는 웬즈데이 역을 맡았다. 전날 팬 이벤트에 참여하기도 했던 ‘웬즈데이2’ 팀. 제나 오르테가는 “한국 첫 방문인데, 한국 문화를 직접 보게 돼서 기쁘다. 작품을 사랑해주는 한국 팬들도 만나게 돼서 기쁘고 감사하다. 안아드리고 싶고 싸인도 해주고 싶다. 직접 교감하는 순간이 소중하다”고 말했다.이번 시즌에 프로듀서로도 참여한 제나 오르테가는 “우리의 협업 관계가 한층 더 진화했다. 시즌1 때도 우리가 많은 이야기를 했다. 서사에 대한 더 높은 차원에서 논의할 수 있었다”라며 감독과 더 깊어진 협업 관계를 언급했다. 이어 “배우로서 참여할 때보다 더 깊게 관여할 수 있었다. 촬영 들어가기 전에 작품에 대해 더 알고 진행하는 것이 연기하는 데도 도움 됐다. 배우 일에 열정을 가진 사람으로서 비밀의 문이 열리고 새로운 세상이 열리는 것 같았다. 색다르고 재밌는 경험이었다”라고 말했다.'웬즈데이2'는 이달 8일 파트1이 공개됐으며, 다음달 3일 파트2가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr