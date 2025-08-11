사진=KBS 2TV

배우 손상연이 엉뚱함에 직진 본능까지 더해진 매력캐로 등장해 시선을 끌었다.지난 주말 첫 방송 된 KBS 2TV 새 주말드라마 '화려한 날들'에서 손상연은 상철(천호진 분)의 둘째 아들이자 지혁(정일우 분)의 동생, 체대 출신 트레이너 이지완 역으로 첫 등장했다. 가족의 일이라면 늘 적극적인 열혈 둘째이면서도 아버지 몰래 장만한 오픈카를 애지중지 관리하는 철부지 면모로 유쾌한 분위기를 이끌며 초반부터 강한 인상을 남겼다.2회 방송에서 형 지혁의 비혼 선언에 "죽도록 사랑하는 여자 있어, 건강한 신체 있어! 난 결혼할 수 있어. 내일이라도"라는 말로 지혁과는 상반된 결혼관을 보여줬다. 이어 여자친구 홍미에게 3가지 선택지를 제시하며 사랑을 향해 돌진하는 뚝심으로 눈길을 끌었다. 특히 "누구도 나만큼은 줄 수 없는 엄청난 내 사랑이 있잖아"라는 말로 결혼에 대한 뚜렷한 의지를 드러내 웃음을 자아냈다.손상연은 극 중 지완의 엉뚱한 유쾌함과 거침없는 직진 본능, 그리고 결혼을 둘러싼 현실적인 고민까지 자연스럽게 녹여내며 캐릭터와 높은 싱크로율을 보여줬다. 안정적인 연기로 존재감을 드러내며 시청자들의 입덕을 예고한 손상연의 활약에 기대가 커진다.천호진, 정일우, 정인선, 윤현민, 손상연 등이 출연하는 '화려한 날들'은 매주 토·일 저녁 8시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr