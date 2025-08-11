사진=tvN 예능 '진짜 괜찮은 사람'

가수 이미주가 2주 연속 친구 이다혜가 선택받지 못하는 상황에 불만을 터뜨렸다.지난 10일 방송된 tvN 예능 '진짜 괜찮은 사람'에서는 출연자 8인의 '첫인상 투표' 결과와 러벗이 추천한 1:1 데이트 현장이 공개됐다.앞서 첫인상 투표에서 이다혜는 이관희의 친구 하정근을 지목했지만, 하정근은 이다혜가 아닌 강소라의 친구 최지은을 선택했다. 이를 본 이미주는 "첫인상 투표를 믿고 다혜가 정근 씨를 골랐던 것 같은데 마지막에 들어온 지은 씨를 뽑았다. 장도 같이 보고 허리도 잡고 등에 있는 설탕도 털어줬으면서"라며 불만을 드러냈다.이관희는 "시간이 흐르면서 다혜 씨가 조금 더 정근이를 가지려 노력했다면 결과가 달라졌을 것 같다"고 말했고, 이미주는 "그 말도 맞다. 아직 초반이니까"라며 마음을 가라앉혔다.이날 공개된 투표 결과에서 이다혜는 하정근을 선택했지만, 하정근은 최지은을 지목했다. 김영광의 친구 강수진은 허영지의 친구 신동하를 택했으나, 신동하 역시 "제일 예뻐서 골랐다"며 최지은을 선택했다. 김신영은 조세호의 친구 김건우를, 김건우와 김남희의 친구 오현진은 이다혜를 선택했다. 결국 유일하게 연결된 커플은 최지은과 신동하였다.이후 러벗 추천으로 1:1 데이트가 진행됐다. 사전 촬영에서 8인의 출연진은 러벗보증서를 통해 친구들의 데이트 상대를 결정했다. 그 결과 김신영은 김건우와, 이다혜는 신동하와, 강수진은 오현진과, 최지은은 하정근과 데이트를 하게 됐다.이다혜와 신동하는 카약을 타며 사진을 찍어주는 등 다정한 시간을 보냈다. 이다혜가 햇빛이 강하다고 하자 신동하는 즉시 그늘로 이동했고, 이를 본 허영지는 "그늘 드리운 거 봤냐"며 흐뭇해했다. 이미주는 "장난 아니다"라고 감탄했고, 강소라는 "미주 씨가 반한 것 같다"고 농담했다.이다혜는 "나는 손이 많이 가는 편인데, 친구들한테는 이런 말을 못 들었다. 남자 친구들한테는 많이 들었다. 의지를 많이 해서 그런 걸까"라고 고민을 내비쳤다. 이미주는 "그런 말은 하지 말라. 전 남자친구에게 마이너스가 될 수 있다"고 조언했다.또 "손이 많이 가는 것 같냐"고 묻는 이다혜에게 신동하는 "손이 많이 가면 손을 많이 주면 된다"고 답해 놀라움을 줬다. 이다혜는 인터뷰에서 "데이트가 기억에 남고 만족스러웠다. 대화가 특별하다고 느꼈다"고 밝혔다. 신동하는 "어제는 대화를 많이 못 했는데 오늘 알게 돼서 좋았다"고 소감을 전했다.그러나 두 번째 속마음 투표에서 신동하는 변함없이 최지은을 선택했다. 이미주는 눈을 질끈 감고 스튜디오를 나가 "왜 나한테 이러냐"며 제작진에 항의했다. 이어 "지예은이 부럽다. 차라리 친구가 안 나오는 게 나은 것 같다"고 말했고, 지예은은 "무슨 소리냐. 방송인데 해야지"라고 응수했다.허영지는 "부연 설명이 필요하다"고 했고, 김남희는 "동하 씨가 데이트 동안 마음을 드러내지 않아 오히려 그럴 수 있다. 적당한 선을 지킨 것 같다"고 해석했다. 조세호도 "데이트에 집중했고, 마음 가는 대로 선택한 거다"라고 덧붙였다.이미주는 "다 맞다. 그런데 왜 2주 연속 다혜가 상처받는 걸로 끝나는 거냐"며 다시 한 번 불만을 표해 웃음을 자아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr