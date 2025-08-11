/ 사진=텐아시아DB

'좀비딸' 포스터. / 사진제공=NEW, 스튜디오N

올해 최단 기간으로 300만 관객을 돌파한 영화 '좀비딸'이 개봉 2주차에도 압도적 박스오피스 1위를 차지했다. 주인공 조정석은 최근 아내의 둘째 임신이라는 개인사부터 '좀비딸'의 흥행, '좀비딸'의 해외 영화제 초청 등 연이어 경사를 맞게 됐다.'좀비딸'은 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 딸을 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 딸바보 아빠의 코믹 드라마. '좀비딸'이 12일 연속 전체 박스오피스 정상을 차지했다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 '좀비딸'은 개봉 2주차 주말 관객수 84만 481명, 누적 관객수 335만 1394명)을 동원하며 전체 박스오피스 1위에 올랐다. 흥행 역주행 중인 'F1 더 무비'를 비롯해 여러 신작 공세 속에서도 흔들림 없이 12일 연속 박스오피스 1위를 유지하고 있다. 지난 9일 올해 가장 빠른 속도로 300만 관객을 돌파한 데 이어, 2025년 최고 스코어 경신을 앞두고 있다.'좀비딸'은 국내를 넘어 글로벌 관객까지 사로잡는다. 오는 10월 9일부터 10월 19일까지 개최되는 제58회 시체스국제판타스틱영화제(이하 시체스영화제)에 초청 소식을 알린 것. 1968년 판타지와 호러 영화 상영주간으로 출범한 시체스영화제는 현재 장르 영화 분야에서 세계적으로 손꼽히는 영화제로 자리매김했다. '좀비딸'은 독창적인 스타일과 판타지 장르 정서를 잘 담아낸 작품들이 초청되는 경쟁부문 파노라마 섹션에 이름을 올렸다.시체스영화제 위원장인 앙헬 살라는 '좀비딸'에 대해 "가족이라는 테마를 중심으로 변주된 서브장르의 일환으로 코미디와 드라마가 완벽한 균형을 이루는 것은 물론, 슬랩스틱과 같은 고전 코미디 공식을 재해석하고 젊은 관객이 공감할 수 있는 표현도 자연스럽게 녹여낸 작품"이라고 초청 이유를 밝혔다. 이어 "필감성 감독은 장르와 톤의 경계를 넘나드는 탁월한 조화를 보여주며, 끊임없이 새로운 재미를 선사한다. '좀비딸'은 현대 한국영화계에서 중요한 작품 중 하나"라고 호평했다.'좀비딸'은 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr