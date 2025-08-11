사진=KBS2

'화려한 날들'이 가족 간의 본격적인 갈등과 관계 변화를 예고하며 몰입도를 끌어올렸다.지난 10일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들' 2회에서는 이상철(천호진 분)의 취업 취소와 아들 이지혁(정일우 분)의 독립 선언으로 충격에 빠진 이가(家)네 가족 모습이 그려졌다.지혁은 가족과의 식사 자리에서 독립에 대한 의지를 거듭 밝혔지만, 강하게 반대하는 아버지 상철과의 대화에서 한발 물러난 듯한 태도를 보였다. 그러나 이는 단지 상철을 설득할 마음이 없었을 뿐, 지혁의 뜻은 확고했다. 너무도 다른 가치관을 가진 두 사람의 간극은 앞으로의 본격적인 충돌을 예고하며 폭풍 전야의 긴장감을 선사했다.반면 은오 가족의 따뜻한 일상은 극의 온기를 더했다. 엄마 정순희(김정영 분)의 가게 일을 돕는 딸, 밤늦게까지 일하는 딸을 정성스럽게 챙기는 엄마의 모습은 잔잔한 가족애를 전했다. 그런가 하면 은오는 지하철역에서 저혈당으로 쓰러진 고성희(이태란 분)를 우연히 도우며 미묘한 첫 인연을 맺었다. 앞서 은오를 몰래 지켜보던 고성희의 정체가 궁금증을 자아냈던 만큼, 단순한 우연 이상의 서사를 예고했다.박성재(윤현민 분)는 지혁의 이별 소식을 은오에게 전할지 고민하다 과거 지혁이 헤어지게 된다면 은오에게 알려주겠다는 그와의 약속을 지키기 위해 결국 사실을 알렸다. 은오는 지혁에게 고백을 결심하지만, 그가 자신을 여자로 보지 않는다는 태도에 부딪히며 대화는 말다툼으로 번졌다.상철은 성일방직의 고문직 제안이 취소되며 혼란에 빠졌다. 최 사장의 투병으로 자리가 백지화된 가운데, 성일방직 측은 거액의 위로금을 보내오며 사과 대신 돈으로 상황을 무마하려 했다. 이 사실을 안 가족들은 큰 충격에 휩싸였고, 상철은 분노를 참지 못하며 또 한 번 극의 긴장감을 끌어올렸다.상황을 엿들은 지혁과 수빈(신수현 분)도 아버지의 취업 취소 사실을 알게 됐고, 지혁은 과거 상철에게 받았던 상처를 떠올리며 혼란에 빠졌다. 하지만 장남으로서의 책임감을 외면하지 못한 그는 결국 독립을 위한 오피스텔 계약을 취소하며 마음을 접었다.은오는 용기를 내 지혁에게 진심 어린 고백을 건넸다. 그러나 지혁은 "너는 나하고 안 어울려"라는 냉정한 말로 그의 마음을 단칼에 거절하며, 안타까운 고백 거절 엔딩으로 다음 이야기에 대한 궁금증을 증폭시켰다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr