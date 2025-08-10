사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 허경환이 '사지 연장술'을 고민했다.10일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 개그맨 허경환, 김준호가 '키 크는 수술'을 고민했다.이날 '키 크는 수술'을 위해 병원을 방문한 허경환은 "내 인생에 마지막으로 한 번 클 생각으로 왔다. 상담받고 괜찮으면 바로 예약하고 가겠다"고 밝혔다.허경환은 "키 작은 걸로 해 먹을 만큼 해 먹었다. 마지막 기회라고 생각한다"면서 "결혼 못 한 거 168cm 키 때문이다. 내 키 때문에 망설이는 여자 몇 명 있었다. 최근 소개팅도 키 때문에 힘들었다. 진혁이랑 용대 걔들이 큰 것도 있지만, 내가 너무 작은 것도 있더라. 위축됐다"고 털어놨다.김준호는 "넌 얼굴이 배우상에 돈도 벌고 개그도 잘한다. 다 가졌는데 키만 없다"고 공감해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "네가 수술해서 잘되면 나도 생각해 보겠다"며 키 크는 수술에 욕심을 드러냈다.이어 "50살까지 169cm로 살았지만,. 이제부터 175cm로 살아보고 싶다"면서 "어릴 때 시금치, 우유 엄청 먹었는데 안 크더라. 엄마 다리가 짧다. 유전이구나 싶더라. 2세도 걱정이다. 지민이가 158cm인데 나보다 다리가 길다"고 토로했다.두 사람은 의사와 상담을 진행했다. 의사는 "키 크는 수술은 현재 나이에도 가능하다"고 긍정적인 의견을 드러냈다.엑스레이로 본 실제 키도 공개됐다. 허경환 168.2cm로, 키 대비 하체 비율은 한국 평균보단 하체가 좀 짧은 편으로 나타났다. 그는 "원하는 키는 177~180cm"라며 최소 8cm 연장을 희망했다.의사는 키 크는 수술에 대해 "보통 5~7cm, 최대 13.5cm까지 연장해 봤다"면서 "8cm 연장하면 겉으로 볼 때는 180cm 이상으로 보일 것"이라고 설명했다.김준호의 실제 키는 168.5cm로 드러났다. 더불어 "다리는 허경환보다 짧다"는 진단에 허탈함을 감추지 못했다.의사는 '키 크는 수술'의 위험성도 경고했다. '사지 연장술'로 뼈를 부러뜨리는 수술이라고 밝히며 "부러진 뼈를 조금씩 당겨서 늘린다. 뼈 고정 나사는 2년 후 제거한다"고 이야기했다. 무엇보다 의사는 "근육 회복이 관건인데, 축구, 농구, 달리기 등 격렬한 운동은 지금만큼 회복이 안 될 수도 있다"고 경고해 허경환을 놀라게 했다.'사지 연장술' 비용은 길이가 아닌 방법에 따라 달라진다고. "최소 금액이 약 4000만원부터"라고 밝힌 의사는 "수술 후보다 연장 과정에서 더 아프다. 출산 고통과 비슷하다고 하더라"고 말했다.의사는 "간단하게 생각할 수술은 아니다. 의사만 잘한다고 되는 것도 아니고 환자고 재활을 열심히 해야 한다. 수술 실패 시 합병증으로 인생이 망가질 수도 있는 수술"이라고 설명했다. 이에 허경환은 "나만 고민인 줄 알았는데 정말 신중하게 고민해야겠다"며 마음이 바뀐 모습을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr