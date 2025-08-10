사진=MBN

1990년생 동갑내기 치과의사와 결혼해 두 자녀를 둔 양지은이 집을 공개하며 눈길을 끌었다.지난 9일 방송된 MBN '가보자GO' 시즌5 6회에는 트롯 여신 양지은부터 김수찬과 신성, 그리고 강혜연까지 트로트로 국민들의 눈과 귀를 사로잡은 트롯 4남매가 출연했다.MC 안정환과 홍현희는 버스에서 펼쳐지는 트롯 4남매의 버스 안 초미니 콘서트에 초대받아 가게 되고, 트롯 4남매의 환상적인 라이브 공연과 함께 다양한 행사 에피소드를 주고받았다. 특이한 행사 경험을 나누던 중, 김수찬은 "누구나 알 만한 대기업의 사모님이 저를 좋아하신다고 해서 행사에 초청받았는데, 노래는 많이 말고 두 곡만 지정해 주셨다"고 밝혔다.이어 "저는 남진 선생님의 수제자로 잘 알려져 있는데, 그 자리에서 '수찬 씨가 부르는 나훈아 노래가 듣고 싶다'고 하셨다"며 "심지어 뒤에 오케스트라까지 초빙해 주셨다"고 전했다. 이에 MC 홍현희가 "그럼 페이는 얼마였냐"고 묻자, 김수찬은 "평소보다 두 배였다"고 답해 모두를 놀라게 했다.각자 다양한 행사 멘트에 관해 이야기를 나누던 중 양지은은 "나는 노래로 승부를 보는 타입이다"라고 말했고, 이에 당황한 신성은 "1등을 해서 그렇다. 올라가자마자 사람들이 환호하니까 노래로 할 수 있는 거다"라고 답했다.양지은은 "1등을 했다는 부담감 때문에 '라이브로 찢어버려야겠다'라고 생각하게 된다. 노래 한 곡이라도 더 하려고 한다. 그리고 '노래 진짜 잘하네' 이 말을 들어야 직성이 풀린다"라며 말보다는 가창력으로 승부 보는 양지은의 스타일을 느낄 수 있게 했다.이후 가족들과 함께 살고 있는 양지은의 강남 집에 초대받아 간 MC들과 트롯 4남매는 마치 모델 하우스를 연상케 하는 미니멀한 집을 보고 "집 뺀 거냐?", "진짜 집 맞냐?", "모델 하우스 아니냐?"라며 의심했지만, 집안 곳곳에 숨겨진 물건들을 보고 의심을 거뒀다.양지은이 준비한 제주도 향이 물씬 풍기는 음식들을 먹으며 다시 대화를 이어간 MC들과 트롯 4남매는 양지은이 어떻게 남편과 만나게 되었는지 궁금해했고, 양지은은 "같은 학교 졸업생이라 지인을 통해 소개로 만났다. 친구로 10개월 정도 지내다가 데이트를 하고 4개월 만에 결혼했다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr